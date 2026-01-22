ES NOTICIA

Agotadas en hora y media las entradas para la final de Murgas Adultas

Las 3.785 entradas puestas a la venta por Internet para las Murgas Adultas se despacharon rápidamente a través de la plataforma oficial

Las 3.785 entradas puestas a la venta por Fiestas de Santa Cruz para la final del concurso de Murgas Adultas del Carnaval 2026 se agotaron en poco más de una hora y media tras activarse la venta a las 10:00 horas a través de la plataforma.

Del total de localidades vendidas, 2.585 correspondían exclusivamente a la final, mientras que 1.200 eran bonos para las cuatro fases y la final del certamen, que también se agotaron en su totalidad.

El resto del aforo se distribuirá entre las murgas participantes y las empresas patrocinadoras y colaboradoras, todas ellas previo pago.

La final será el 31 de enero

La final se celebrará el sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 horas, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con la participación de las agrupaciones mejor puntuadas en las fases previas.

Además, las entradas para los concursos de agrupaciones coreográficas, comparsas y rondallas también se pusieron a la venta este jueves por la tarde, agotándose las primeras en 30 minutos y las de comparsas en 35 minutos.

Las entradas para las galas de la Reina Adulta e Infantil saldrán a la venta este viernes 23 de enero a las 09:00 horas.

