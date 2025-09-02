Agrede y amenaza a su madre con un machete en Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detiene al hijo que presuntamente la estranguló hasta dejarla semiinconsciente y le impidió abandonar el domicilio

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con la Policía Nacional, han detenido a un hombre tras presuntamente agredir y amenazar a su madre con un machete.

Una nota de la Policía Local indica que esta intervención, que se produjo el pasado domingo, tuvo lugar tras recibirse un aviso de que una mujer era agredida por su hijo.

A la llegada de los agentes, la vivienda se encontraba aparentemente vacía aunque poco después apareció el presunto agresor, que en un primer momento colaboró mostrando que en el interior no había nadie.

Minutos después, según el relato policial, se presentó la víctima, la madre del detenido, quien relató lo sucedido.

La estranguló hasta dejarla semiinconsciente

Según explicó, momentos antes su hijo había irrumpido en la vivienda y, tras una discusión, la retuvo por la fuerza, llegando a estrangularla con sus brazos hasta dejarla semiinconsciente e impidiéndole abandonar el domicilio. Posteriormente, el presunto agresor abandonó el lugar aunque regresó poco después armado con un machete con el que la amenazó.

La nota policial añade que la víctima consiguió tranquilizar al hombre y aprovechó su excusa de salir a fumar para refugiarse en la casa de un vecino desde donde se alertó a la Policía. Gracias a la rápida respuesta de ambos cuerpos policiales, se logró controlar la situación y proceder a la detención del hombre.

En el operativo se incautaron varios objetos peligrosos, entre ellos un machete, cuchillos y otros utensilios con los que podía causar graves daños y de hecho, los agentes descubrieron el machete debajo de un coche, pues el detenido lo escondió en ese lugar para que no se lo requisaran.

El Ayuntamiento recuerda que la violencia familiar y de género es un delito que se debe denunciar de inmediato y precisa que tato la Tanto Policía Local como Policía Nacional mantienen dispositivos de respuesta rápida para atender estas situaciones y garantizar la protección de las víctimas.