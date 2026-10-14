Los agricultores de La Palma siguen a la espera de una hoja de ruta que permita poner en marcha los 100 millones de euros autorizados para impulsar la reconstrucción agrícola tras la erupción volcánica. El sector reclama fechas concretas y una reunión con el Gobierno de Canarias para avanzar en la recuperación de las fincas afectadas.

Agricultor en La Palma / RTVC

Los fondos proceden del remanente de las cuentas autonómicas, cuyo uso autorizó el Estado. Sin embargo, el dinero todavía debe superar el trámite de Hacienda antes de llegar a la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma y poder distribuirse entre los afectados.

Desde el sector agrícola insisten en la necesidad de acelerar los plazos para recuperar la actividad, tanto en las explotaciones que aún conservan parte de sus terrenos como en las infraestructuras vinculadas al empaquetado y al riego.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico denuncia que el Estado no ha realizado aportaciones propias para la reconstrucción agrícola durante los dos últimos años y recuerda que todavía quedan 123 millones de euros pendientes para completar las necesidades del sector.