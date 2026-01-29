Los agricultores y ganaderos canarios se unen a las protestas que el sector ha planteado para este día, «Súper jueves del campo español», que en Canarias se desarrollarán bajo el lema «Salvemos el campo canario«

Manifestación de Agricultores y ganaderos en Canarias (archivo). Europa Press

Los agricultores y ganaderos toman este jueves las calles y carreteras de toda España, también en Canarias, en el denominado “Súper jueves del campo español”, una jornada de movilizaciones convocada en protesta por los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Aunque este último ha sido recientemente paralizado por el Parlamento Europeo, el sector considera que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo español.

En Canarias

Las concentraciones en el Archipiélago, se desarrollarán bajo el lema “Salvemos el campo canario” y comenzarán a partir de las 11.00 horas frente a las sedes de la Delegación y Subdelegación del Gobierno. En Gran Canaria, el punto de encuentro será la plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que en Tenerife la concentración se llevará a cabo en la calle Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife.

En el caso de Canarias, las demandas se centran en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) de la UE, considerado clave para la agricultura en las regiones ultraperiféricas. Las organizaciones reclaman no solo su mantenimiento, sino también su actualización ante la incertidumbre sobre esta herramienta en la propuesta del nuevo marco financiero de la UE.

Además, otras de las demandas del campo canario es que los acuerdos comerciales firmados por la UE, especialmente este último con Mercosur, se apliquen los mismos requisitos sanitarios, medioambientales y de bienestar animal que se imponen a los productores europeos, las conocidas como cláusulas espejo.

Demandan escuchar los problemas reales del sector

Las movilizaciones están promovidas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), organizaciones que impulsan estas tractoradas y concentraciones en todo el territorio nacional.

Con estas protestas, agricultores y ganaderos buscan trasladar a las administraciones públicas la urgencia de escuchar los problemas reales del sector y de adoptar decisiones “valientes y acertadas” que garanticen su viabilidad económica y social.

Entre las principales reivindicaciones, las organizaciones agrarias exigen un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con la prohibición expresa de la venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción. Asimismo, reclaman la aprobación de una Ley de Emergencia por los daños causados por la fauna salvaje y la adaptación de la reforma laboral a las necesidades específicas de las campañas agrarias.