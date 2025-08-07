El Minero, de Granja Ara, elegido Mejor Queso de Canarias 2025

El certamen Agrocanarias premia a las mejores producciones del archipiélago con un total de 61 galardones

El consejero del de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, junto al director del ICCA, Luis Arráez / GOBIERNO DE CANARIAS

El queso Minero, de leche cruda de cabra con doble cobertura de ceniza alimentaria y Penicillium candidum, elaborado por Granja Ara (Santa Úrsula, Tenerife), ha sido reconocido como Mejor Queso de Canarias 2025 en el marco del Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), con el apoyo del Cabildo de Lanzarote y los Centros de Arte y Cultura (CACT).

La empresa, dirigida por Melquiades Ancor Expósito, produce quesos ecológicos mediante técnicas artesanales desde 2012. El producto premiado destaca por su complejidad técnica y sabor característico, fruto de su doble cobertura.

El fallo del jurado se dio a conocer este jueves, 7 de agosto, en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en un acto presidido por el consejero del área, Narvay Quintero, junto al director del ICCA, Luis Arráez. El certamen ha concedido 61 galardones, entre ellos 56 medallas (27 grandes oros, 22 oros y 7 platas) y cinco distinciones especiales.

Se presentaron 226 quesos de 73 queserías

En total, se presentaron 226 quesos de 73 queserías del archipiélago, lo que representa un incremento del 35 % en la participación en las últimas dos ediciones.

Entre los premios especiales, el Mejor Queso de Producción Limitada fue para Los Castañeros (Gran Canaria), y el Mejor Queso Popular de Canarias, elegido por la Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, fue para La Gloria, también de Gran Canaria. El jurado infantil reconoció al queso Flor Valsequillo y el premio a la Mejor Imagen y Presentación fue para Los Quesitos de Anabel.

Destacaron también numerosas grandes medallas de oro, otorgadas a queserías de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y La Palma, en modalidades como leche cruda, leche pasteurizada, quesos ahumados, con gofio o pimentón, entre otras categorías.

El concurso, celebrado los días 9 y 10 de julio en Los Jameos del Agua, se rigió por un sistema de cata ciega con la participación de 23 especialistas. Los quesos premiados podrán usar el distintivo oficial Agrocanarias durante un año y participar en eventos promocionales organizados por el ICCA, incluido el Campeonato Gourmets Quesos de Madrid.