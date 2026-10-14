Los siete comités locales de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) han acordado por unanimidad proponer al actual senador por El Hierro, Javier Armas, como candidato a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre

Declaraciones: Julio Reboso, coordinador de campaña electoral de AHI

Los siete comités locales de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), en El Hierro y Tenerife, han acordado por unanimidad proponer al actual senador por El Hierro, Javier Armas, como candidato de la formación nacionalista a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La propuesta será elevada el próximo lunes al Consejo Político y a la Asamblea General.

Según ha informado la formación política, la propuesta se produce dentro del proceso interno de elección de candidaturas iniciado por AHI, tras la elección el pasado lunes del comité electoral encargado de desarrollar el procedimiento establecido por los estatutos y reglamento del partido para la designación de candidaturas.

AHI propone a Javier Armas como candidato al Senado. Imagen Europa Press (archivo)

El comité electoral permite recoger las propuestas de sus distintas estructuras territoriales antes de adoptar una decisión definitiva sobre la candidatura, conforme a los mecanismos de participación establecidos en su normativa interna.

Los comités de San Andrés-Isora, El Pinar, Sabinosa, El Golfo, Valverde, el Norte y Tenerife han coincidido en proponer al actual senador por El Hierro como próximo candidato a la Cámara Alta, señalan.

Por unanimidad

Desde la AHI han destacado la participación de los siete comités locales y la unanimidad alcanzada, que refleja el acuerdo total para la continuidad del actual senador; según ellos, la persona más idónea para mantener la voz de El Hierro en la Cámara Alta.

Los miembros de los comités locales han valorado el trabajo desarrollado por Armas durante estos tres años como senador, especialmente su labor para mantener presentes los asuntos de El Hierro en la Cámara Alta.

Según datos proporcionados por AHI, el nombre de El Hierro se ha mencionado en más de 500 ocasiones en el Senado durante esta legislatura, en la que se han abordado cuestiones como las comunicaciones aéreas y marítimas, la inmigración, los servicios públicos y las inversiones del Estado.

Para la formación, esta actividad refleja la importancia de contar con un representante de la isla que traslade directamente nuestras necesidades y reivindicaciones ante las instituciones del Estado.