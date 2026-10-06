Canarias elegirá 15 diputados en las elecciones generales del 29N

La Comunidad Autónoma de Canarias elegirá 15 diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ocho en la provincia de Las Palmas y siete en la de Santa Cruz de Tenerife

Plano general del hemiciclo del Congreso de los Diputados vacío / Imagen Europa Press

La Comunidad Autónoma de Canarias elegirá un total de 15 diputados en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre, de los que ocho serán por la provincia de Las Palmas y siete por la de Santa Cruz de Tenerife.

El número de diputados por circunscripción consta en el Real Decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral para el 29N, según lo publicado este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este número se establece en el artículo 3 del RD, en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y se detalla en un anexo que incluye el Real Decreto.

Las provincias que más diputados eligen son Madrid, 38; Barcelona, 32 y Valencia, 16; Sevilla y Alicante con 12; Málaga, 11 diputados y Murcia, 10. Baleares, Vizcaya, Cádiz, Coruña y Las Palmas, contarán con ocho diputados cada una de ellas.

Con siete diputados contarán Asturias, Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, mientras que tendrán seis diputados Almería, Córdoba, Guipúzcoa, Gerona, Tarragona y Toledo. Otras ochos circunscripciones tendrán 5 diputados cada una. Se trata de: Badajoz, Huelva, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Navarra y Valladolid.

Tendrán cuatro diputados Albacete, Álava, Burgos, Cáceres, León, Lérida, Lugo, Orense, La Rioja y Salamanca. Las circunscripciones de tres son: Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora. Mientras que Soria tendrá dos y Ceuta y Melilla, uno cada una.

Número de senadores

El número de senadores por provincia, según el artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985, 19 de junio, del Régimen Electoral General, será de cuatro. En las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores.