Los electores que hayan solicitado esta modalidad podrán depositar su voto hasta tres días antes de las elecciones generales, en el horario habitual de las oficinas de Correos y como máximo hasta las 14:00 horas

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido ampliar hasta el próximo jueves, 26 de noviembre, el plazo para depositar el voto por correo de cara a las elecciones generales, que se celebrarán tres días después.

Centro de distribución de Correos en Las Palmas de Gran Canaria. Correos

La medida afecta a todos los electores que se encuentren en España y hayan solicitado ejercer su derecho al sufragio mediante esta modalidad. Según ha comunicado Correos este viernes, los ciudadanos podrán entregar sus sobres en las oficinas postales durante el horario habitual de atención al público, con el límite de las 14:00 horas del jueves.

Más tiempo para votar por correo y más garantías de entrega

La fecha límite inicial estaba fijada para el miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, la decisión de la JEC permitirá a los electores disponer de una jornada adicional para completar el trámite y garantizar su participación en los comicios.

Correos ha anunciado que extremará la diligencia durante este proceso para garantizar que los sobres con las papeletas lleguen a las correspondientes mesas electorales el día de las elecciones.

La empresa postal ha subrayado su compromiso de entregar todos los votos dentro de los plazos establecidos legalmente, de modo que puedan contabilizarse durante la jornada electoral.

Más de 1,09 millones de solicitudes de voto por correo

Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De ellas, 735.583 se han tramitado presencialmente en la red de oficinas postales, mientras que las 364.104 restantes se han gestionado de forma telemática a través de la página web de la empresa postal.

La cifra supone un incremento del 11,47 % respecto a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, cuando Correos recibió 986.446 solicitudes. Esta convocatoria constituye la referencia más comparable por coincidir en una época similar del año.

En cambio, si se compara con los comicios del 23 de julio de 2023, marcados por su celebración en pleno verano y un volumen extraordinario de sufragios por correspondencia, las solicitudes han caído un 58,07 %, frente a las 2.622.755 registradas entonces.