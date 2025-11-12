Aitor Sainz afirma tener mucha confianza en el equipo y firma subir a Segunda División mediante el playoff de ascenso

Imagen de Aitor Sanz en un entrenamiento.

El capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, ha asegurado este miércoles que firmaría ascender a Segunda División en la promoción, y ha enviado un mensaje de tranquilidad y de apoyo al entrenador, Álvaro Cervera, por el «bache» que, a su juicio, atraviesa el equipo blanquiazul, aunque continúe como líder del grupo 1 de la Primera Federación.

El veterano centrocampista madrileño coincide con el técnico en que no encuentra una explicación a los últimos resultados, con solo tres puntos sumados de los últimos doce disputados, así como dos derrotas consecutivas en casa, ante Unionistas de Salamanca (0-2) y Bilbao Athletic (0-1).

«No lo sé, quizá los rivales han visto nuestra manera de jugar o han elevado el nivel, y hemos tenido momentos de ansiedad. En las primeras jornadas ganábamos partidos con mucha solvencia y jugando peor que ahora; contra el Athletic hicimos un buen partido y acabamos perdiendo, es fútbol», ha esgrimido en conferencia de prensa.

Confianza en el equipo

Aitor Sanz pide «confiar en el equipo, porque ha demostrado de sobra el nivel que tiene», y también en el entrenador, Álvaro Cervera, «el mismo que vino el año pasado cuando estábamos muertos y nos dio algo de esperanza, y el que consiguió un récord de victorias en la categoría al principio de esta temporada. No hay ninguna duda, estamos a muerte con él, y al final le vamos a dar la razón», ha asegurado.

Preguntado por el objetivo del ascenso, y el camino para lograrlo, ha sido tajante: «Si me dicen que vamos a ascender quedando cuartos, lo firmo ya, como haría también cualquier aficionado, porque es el objetivo final y lo que tenemos metido en la cabeza», ha subrayado.

Próximo rival

El Tenerife recibirá el próximo sábado a otro filial, el Celta Fortuna, «un rival diferente por su manera de jugar, distinta a lo que hemos visto con anterioridad, un equipo joven, muy valiente y con piernas», ha explicado.

Por ello, propone que el equipo blanquiazul ofrezca «intensidad y solidez», además de «aprovechar la calidad de nuestros futbolistas diferenciales», aunque matiza que tendrán que adaptarse al estilo que propone el conjunto gallego.

Aitor Sanz, a sus 41 años, ya es el segundo futbolista con más partidos oficiales disputados en la centenaria historia del Tenerife, un registro en el que afirma «no pensar mucho», pero por el que siente «orgullo» y le llena de «ilusión» por el sentido de pertenencia que tiene con la entidad.