‘Al Desnudo’ con la mejor pastelería palmera

La pastelería Zulay, un negocio familiar de La Palma con casi 90 años de historia, ha logrado posicionarse entre las 80 mejores panaderías de España

‘Al Desnudo’ se adentra en la esencia de este éxito a través de una entrevista íntima con Bryan Medina, copropietario junto a su hermano

El programa de entrevistas íntimas de la Radio Canaria, conducido por María José Enríquez, regresa este jueves 25 de octubre a las 22:00 horas para desvelar el rostro humano detrás de un proyecto de referencia en la gastronomía insular: la pastelería Zulay.

En ‘Al Desnudo’, un espacio donde cada conversación se desnuda de formalismos para revelar la esencia de quien habla, María José Enríquez crea un ambiente de cercanía y confianza que invita a mirar más allá de la superficie: historias personales, emociones, trayectorias y verdades que pocas veces se cuentan frente a un micrófono.

El protagonista será Bryan Medina, copropietario junto a su hermano Rubén del negocio fundado por su bisabuelo en Fuencaliente (La Palma) en 1937. La conversación buscará ir más allá de los reconocimientos que han convertido a Zulay en «Estrella DIR de la Panadería», para explorar las emociones, desafíos y la visión que ha llevado a esta joven generación a situar el obrador entre los más importantes del país.

Los tres hermanos, Rubén, Bryan y Aday, junto a sus abuelos, predecesores del negocio.

Bryan Medina, quien junto a su hermano ha recogido en el Congreso Mediterránea Gastrónoma las ‘Estrellas DIR-Informática de la Panadería‘, compartirá su trayectoria personal. En la entrevista, el pastelero narrará el desafío que supuso tomar las riendas de un negocio con tanta historia: «Hemos logrado desarrollar un proyecto que pensamos que moriría con mi abuelo», confiesa.

Además de mantener viva la tradición, Bryan ha brillado en el ámbito competitivo. El joven chef se alzó con el Campeonato Regional de Pastelería en 2022 y ha sido subcampeón en las dos últimas ediciones del Salón Gastronómico de Canarias.