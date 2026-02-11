Al menos diez muertos tras un tiroteo en una escuela en Canadá

El supuesto autor de la matanza falleció en el interior del centro educativo tras herir a una decena de personas y atacar una vivienda particular

La violencia sacudió este martes la tranquilidad de Tumbler Ridge, una pequeña localidad en el oeste de Canadá, donde un tiroteo dejó un saldo de al menos diez personas fallecidas. La policía confirmó que el suceso ocurrió en una escuela secundaria, provocando una movilización inmediata de los servicios de emergencia en toda la región de Columbia Británica.

Entre las víctimas mortales figura el supuesto autor de los disparos, cuyo cuerpo los agentes hallaron sin vida. La tragedia se fragmentó en distintos puntos: la policía localizó a seis de los fallecidos en el interior del colegio, mientras que otros dos cuerpos aparecieron en una vivienda cercana y una persona más murió durante el traslado al hospital.

El balance de las víctimas

El sistema sanitario se encuentra bajo máxima presión, ya que el centro médico local atiende actualmente a unas 25 personas por diversas lesiones. La gravedad del ataque obligó a las autoridades a coordinar el traslado de otros dos heridos en helicóptero, quienes presentan un estado de extrema gravedad y requieren cuidados especializados.

Mientras tanto, los agentes de la Policía Montada peinan sistemáticamente casas y propiedades de esta localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver. El objetivo de los uniformados es descartar la existencia de más víctimas, aunque el mando policial ya descartó la presencia de otros sospechosos involucrados en el ataque.

La intervención policial

Los primeros reportes llegaron a la central de emergencias alrededor de las 13:20 hora local, alertando sobre un tiroteo activo en el corazón de esta comunidad de 2.400 habitantes. Tras entrar en el edificio, los oficiales confirmaron que el sospechoso presentaba heridas autoinfligidas, lo que puso fin a la amenaza directa dentro del recinto escolar.

En un comunicado oficial, la Policía Montada de Canadá detalló la secuencia de los hechos: «Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida».

Finalmente, las fuerzas de seguridad completaron el desalojo del centro educativo una vez que neutralizaron el peligro. Según añadieron las autoridades en su informe de cierre, «Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura», mientras la comunidad inicia ahora el duelo por las víctimas.