Con estas nuevas rutas la isla refuerza su posicionamiento como puerta de entrada a Europa para viajeros norteamericanos

Avión de Air Canadá.

Air Canadá comenzará a operar rutas directas a Tenerife desde Toronto y Montreal a partir de octubre que se prolongarán, inicialmente, durante toda la temporada de invierno (octubre-abril). Con tres vuelos semanales,-dos desde Toronto y uno desde Montreal-, estas conexiones no solo facilitarán la llegada de viajeros de Canadá y Estados Unidos, mercados estratégicos que refuerzan el papel de Tenerife como destino global.

De acuerdo con la programación prevista, la aerolínea de bandera del país norteamericano ofrecerá, en total, tres conexiones semanales con el aeropuerto de Tenerife Sur: dos desde Toronto y otra desde Montreal. En el primer caso, y desde el 25 de octubre, volará los jueves y domingos hacia la isla (lunes y viernes en sentido inverso). Mientras, la conexión de Montreal partirá a Tenerife los sábados desde el 31 de octubre, con vuelo de retorno los domingos.

Conexión sin escalas

Esta conexión sin escalas permite mejorar la llegada de viajeros de alto valor procedentes de Norteamérica, un mercado clave en expansión para la isla y facilita los desplazamientos de ciudadanos residentes o con vínculos profesionales y académicos entre ambos continentes.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destaca que “estamos ante la cristalización de uno de los objetivos más importantes de nuestra hoja de ruta, como es ampliar y reforzar la conectividad estratégica, especialmente, en aquellos mercados emisores que se han venido revelando como especialmente aptos para contribuir al reposicionamiento del destino y de la mano de una oferta cada vez más diversificada y atractiva. Este acuerdo con Air Canadá supone un paso decisivo en la estrategia de consolidar a Tenerife como el nuevo destino de referencia en el Atlántico para el mercado norteamericano, que nos proporciona un perfil de visitante con buen poder adquisitivo y que aprecia la calidad de nuestra oferta”.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani señala “la llegada de Air Canadá con vuelos directos desde Toronto y Montreal supone un impulso estratégico para Tenerife, consolidando nuestro destino como referente global y acercándonos a un viajero de alto valor para la isla”. Para Melwani “esta conexión con Air Canadá nos brinda la oportunidad de potenciar Tenerife en estos mercados de creciente demanda, no solo como destino vacacional, sino como un hub global que abarca sectores estratégicos como los negocios y el turismo corporativo, la industria audiovisual y cultural, así como el turismo de cruceros con itinerarios combinados”.

Pasajeros

Tenerife recibió en 2025 un total de 38.119 pasajeros procedentes de Canadá y Estados Unidos. Si se analiza cada uno de estos mercados por separado, Tenerife contabilizó 8.026 pasajeros legados de Canadá en 2025, casi 5.000 más que en 2019, cuando se registraron 3.331. Las ciudades emisoras más relevantes desde ese país para la isla son Toronto, Montreal, Calgary y Vancouver. Por su parte, número de pasajeros estadounidenses que llegaron a Tenerife el año pasado ascendió a 30.093, un 5,6% más que en 2024, y casi el doble respecto al 2019. Las principales ciudades emisoras de pasajeros fueron Nueva York, Miami, Boston, Washington Chicago y San Francisco.

Las cifras arrojan una tendencia creciente en estos últimos años para estos mercados, donde Turismo de Tenerife lleva promocionando el destino y realizando diferentes acciones para dar a conocer el valor diferencial de la isla frente a otros destinos competidores. El norteamericano es un viajero abierto a conocer nuevos destinos con clima agradable para el que Tenerife ofrece autenticidad, tradiciones, cultura, patrimonio, pueblos con encanto y gastronomía. Es, además, un visitante concienciado con el medioambiente que disfruta de actividades al aire libre y en el mar.

Vuelo

Los vuelos de Air Canada a Tenerife se operarán con el nuevo Airbus A321XLR de la aerolínea, que cuenta con asientos reclinables en la cabina de Clase Business, ofreciendo la experiencia de un avión de fuselaje ancho en un avión de fuselaje estrecho. Con capacidad para 182 pasajeros en una configuración de 14 asientos de Signature Class y 168 asientos de Economy Class, el A321XLR también marca el comienzo de una nueva era en los interiores de cabina de Air Canada con la introducción de un nuevo estándar de diseño para la experiencia a bordo.

Air Canadá

Air Canada es la mayor aerolínea de Canadá, la aerolínea de bandera del país y miembro fundador de Star Alliance, la red de transporte aéreo más completa del mundo. Con sede en Montreal, Air Canadá ofrece servicios regulares directamente a más de 180 aeropuertos en Canadá, Estados Unidos e internacionalmente en seis continentes. La ambición de Air Canadá en materia climática incluye el objetivo a largo plazo de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.