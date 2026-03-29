El atropello, en el que se ha visto implicado un turismo Suzuki Swift de color negro, ha tenido lugar en la calle Friar Gate en torno a las 21.30 horas

Al menos siete personas han resultado heridas de gravedad, si bien sus vidas no corren peligro, como consecuencia de un atropello múltiple ocurrido la pasada noche en la ciudad británica de Derby. Por este motivo, ha sido detenido el conductor del vehículo implicado, un hombre de 30 años de origen indio.

El incidente, en el que se ha visto implicado un turismo Suzuki Swift de color negro, se produjo en la calle Friar Gate en torno a las 21.30 horas (hora local). Al conductor se le arrestó y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación del caso, que se encuentra aún en una fase inicial.

Imagen cedida.

Posibles testigos

Por su parte, las autoridades han hecho un llamamiento a posibles testigos para recabar más información.

Asimismo, han pedido que quienes puedan aportar datos relevantes se pongan en contacto «urgentemente utilizando los datos que aparecen al final de esta publicación».

Mensaje de calma

Cabe destacar que, aunque el suceso ha generado inquietud, las autoridades han querido trasladar un mensaje de calma al asegurar que, por el momento, no consideran que exista «un riesgo continuo para el público».

Por ahora no han trascendido más detalles. No obstante, se espera que se ofrezcan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.