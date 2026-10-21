El Cajasiete Gran Canaria se desplaza a tierras manchegas para disputar en el Pabellón del Parque ante el Bueno Arenas Albacete Basket el pase a los octavos de final de la Copa de España

El Cajasiete Gran Canaria comienza el reto de la Copa de España. Imagen CB Gran Canaria

El Cajasiete Gran Canaria afronta este miércoles a las 19:15 horas, su arranque copero en el Pabellón del Parque, la pista del conjunto manchego. Los equipos de Bruno Savignani y David Varela vuelven a verse las caras tan solo cuatro días después de haber medido fuerzas en liga.

Con tres victorias en las cuatro primeras jornadas de la Primera FEB y buenas sensaciones en general en el comienzo de la temporada oficial, el Cajasiete Gran Canaria inicia un reto emocionante por delante. El conjunto grancanario se prepara para luchar, este miércoles contra Bueno Arenas Albacete Basket por un pase a los octavos de final de la Copa España, series a partido único.

Antecedente con victoria

El partido del pasado sábado tuvo lugar en el Gran Canaria Arena. Ante casi cinco mil personas, el Cajasiete Gran Canaria se preparaba para disputar su cuarto partido liguero ante un Bueno Arenas Albacete Basket que llegaba en una dinámica muy positiva, sumando dos triunfos seguidos.

El conjunto entrenado por el brasileño Savignani se llevó la victoria (97-75), la tercera en liga para los amarillos.

Carlos Alocén, base del Cajasiete Gran Canaria, en rueda de prensa previa al partido de este miércoles aseguró que «va a ser un partido duro contra un rival con el que ya hemos jugado hace nada. Al final es una competición más y, como obviamente sabemos, el principal objetivo es el que es, pero esta competición también es bonita».

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