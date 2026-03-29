Jordania, junto a otros países de la región aliados de Washington, se ha convertido en objetivo de las represalias de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su homólogo jordano, Ayman Safadi, al que le ha trasladado la solidaridad de España ante los ataques de Irán.

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Cedida.

«Le he trasladado mi solidaridad con su país. Los ataques iraníes tienen que cesar. España pide a las partes contención y desescalada. El diálogo y la negociación es la solución para una región estable y próspera», ha planteado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.

Asuntos Exteriores

Albares ha destacado que es «buen amigo» de Safadi y ha explicado que han tratado de la guerra en Oriente Próximo y sus «terribles consecuencias humanas y económicas«. «También la situación en Gaza y Cisjordania, y la brutal violencia en Líbano», ha indicado.

Del mismo modo, Safadi es vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Gobierno jordano.

Cabe destacar que, Jordania, junto a otros países de la región aliados de Washington, se ha convertido en objetivo de las represalias de Irán. Todo ello, tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Además, un conflicto que deja más de 2.000 muertos según el último balance de las autoridades iraníes.