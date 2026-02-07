ES NOTICIA

Albares trata migración y pesca con el ministro de Exteriores de Mauritania

RTVC / Europa PRESS

Merzug y Albares han tratado cuestiones relativas a la I Reunión de Alto Nivel (RAN) mantenida el 16 de julio de 2025

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este sábado en Madrid a su homólogo mauritano, Mohamed Salem Uld Merzug, con quien ha abordado temas de interés bilateral como la migración o la pesca, entre otros.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares.

«Hoy en Madrid constatamos los avances de la amistad y cooperación entre España y Mauritania (…). Cooperación reforzada con resultados en migración ordenada y movilidad, que salva miles de vidas en el Atlántico. En relaciones económicas y comerciales, con la pesca en el centro», ha destacado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.

Promoción del Desarrollo

Merzug y Albares han tratado cuestiones relativas a la I Reunión de Alto Nivel (RAN) mantenida el 16 de julio de 2025, en la que se acordó la concesión de un crédito por un total de 50 millones de euros a Mauritania mediante el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).

«Con mi amigo el ministro Merzug concretamos el desarrollo de los compromisos de nuestra primera RAN en 2025», ha explicado o Albares, que ha recordado además que el Instituto Cervantes de Nuakchot está «en acción» tras su inauguración también en julio. «El español sigue impulsando nuestros vínculos», a apuntado.

Grandes perspectivas

A nivel regional, Albares ha resaltado que «estamos comprometidos con la estabilidad en el Sahel y con el refuerzo del trabajo UE-Mauritania». «Continúan nuestros proyectos conjuntos, y el impulso hacia un partenariado UE-Mauritania más fuerte y profundo. Grandes perspectivas de trabajo en 2026″, ha remachado Albares.

