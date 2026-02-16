El programa de formación ha mejorado las competencias de 203 profesionales de Mauritania y se reeditará en 2026

Canarias refuerza la formación sanitaria en Mauritania para reducir la mortalidad materno-infantil. Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias reeditará en 2027 el Programa de Formación de Formadores y Capacitación para África, una iniciativa destinada a mejorar la atención sanitaria en Mauritania, especialmente en el ámbito materno-infantil.

El proyecto busca que el personal de Enfermería reciba formación especializada y pueda trasladar esos conocimientos a otros profesionales en sus centros de origen.

Desde 2021 han participado 203 sanitarios en esta iniciativa, coordinada por el Instituto Tecnológico de Canarias, y 25 de ellos han completado estancias formativas en hospitales del archipiélago.

Canarias y Mauritania

La formación se imparte tanto en Mauritania, con desplazamiento de profesionales canarios, como en Canarias, donde un grupo seleccionado culmina su capacitación.

El viceconsejero Octavio Caraballo destacó el impacto del programa en un país con elevada mortalidad materna y neonatal (22 por cada 1.000 nacidos vivos) y subrayó que la mejora de la formación de enfermeras y matronas es clave para reforzar el sistema sanitario y reducir muertes prevenibles.