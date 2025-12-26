ES NOTICIA

Canarias envía a Mauritania un contenedor con material sanitario, educativo y deportivo

La donación de Canarias a Mauritania, enmarcada en la Agenda 2030, incluye en el contenedor, un quirófano completo aportado por un médico tinerfeño y equipamiento para proyectos sociales y deportivos

El Gobierno de Canarias ha enviado a Mauritania un contenedor con material sanitario, educativo y deportivo en el marco de sus compromisos con la Agenda 2030. El envío, coordinado por la Viceconsejería del Gabinete del Presidente y con la logística sufragada por la empresa Servilog, partió el pasado 25 de diciembre.

La iniciativa da continuidad a las acciones impulsadas desde Islas Responsables Lab (IRLab) tras la visita institucional realizada en octubre a Nuakchot por el viceconsejero Octavio Caraballo, en la que se presentaron los proyectos Balón de la Esperanza y el Clúster de Moda de Mauritania.

Caraballo subrayó que estas actuaciones buscan fortalecer la cohesión comunitaria, reducir la vulnerabilidad social y sensibilizar sobre los riesgos de la migración en la Ruta Atlántica, apostando por ofrecer oportunidades a la juventud en su propio país.

Se dona un quirófano completo

Entre el material donado destaca un quirófano completo aportado a título personal por un médico tinerfeño, que será instalado en el Centro Hospitalario Madre-Hijo de Nuakchot, referencia en atención materno-infantil. La donación contribuirá a mejorar la atención sanitaria en un contexto de elevada mortalidad materna y neonatal en el país.

El envío incluye además ordenadores para la gestión de proyectos educativos y creativos, así como equipamiento deportivo destinado al programa Balón de la Esperanza, que utiliza el fútbol como herramienta de inclusión social y en el que participan unos 2.500 jóvenes de barrios desfavorecidos.

Con esta acción, el Gobierno de Canarias refuerza su cooperación con Mauritania y su apuesta por la salud, la formación y el deporte como motores de desarrollo y futuro.

