El tándem Albéniz-González dirigirán al Costa Adeje Tenerife ante el Sevilla

Tras la salida de Éder Maestre como entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa, el club ha decidido que Adrián Albéniz y Antonio González asuman de forma puntual la dirección técnica del primer equipo para el compromiso de Copa de la Reina ante el Sevilla FC. Ambos técnicos, profundos conocedores de la estructura y la filosofía blanquiazul, serán los encargados de preparar al conjunto para esta eliminatoria.

Trayectorias

Adrián Albéniz se incorporó a la entidad en julio de 2025 como responsable del CD Tenerife Femenino B, iniciando su andadura en la Primera Federación, la segunda máxima categoría del fútbol femenino nacional. Su llegada supuso un paso importante en la consolidación del proyecto deportivo, con una clara apuesta por el crecimiento del talento joven y la conexión entre el filial y el primer equipo.

El preparador tinerfeño cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol regional, tras haber dirigido al Atlético Victoria, CD Sauzal y Atlético San Juan, además de trabajar en diferentes categorías de formación.

Por su parte, Antonio González es una figura de referencia dentro de la entidad, con experiencia en distintas etapas y logros destacados como el ascenso a 1ª RFEF con el UDG Tenerife B en la temporada 2021/2022. Su conocimiento del entorno y su bagaje aportan solidez en este periodo de transición.

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa su actividad con normalidad, afrontando el plan semanal estipulado y enfocado en la preparación del encuentro de Copa de la Reina frente al Sevilla FC, con el objetivo de ofrecer su mejor versión en la competición.