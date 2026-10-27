Alberto Molina, la leyenda que permanece en el Heliodoro

El CD Tenerife rendirá homenaje, en sus dos próximos partidos, a su histórico jugador tras su fallecimiento

Alberto Molina, leyenda del Club Deportivo Tenerife y jugador con más partidos oficiales disputados con la camiseta blanquiazul, será recordado esta semana por la entidad tinerfeñista tras su fallecimiento. El club lucirá crespones negros este miércoles en el encuentro de Copa del Rey ante el Badajoz y guardará un minuto de silencio el domingo frente al Andorra en el Heliodoro Rodríguez López, estadio en el que su figura ya cuenta con un reconocimiento permanente.

Informa: Redacción Deportes RTVC

“El tiempo pasa, pero las leyendas son para siempre”. Esa es la frase que acompaña a la puerta número 5 del Heliodoro Rodríguez López, dedicada a Alberto Molina. En ella también aparece una fotografía del histórico futbolista y el número de encuentros que disputó con el CD Tenerife.

El reconocimiento se llevó a cabo el pasado mes de abril con motivo de su 83 cumpleaños. El grancanario se marcha como uno de los grandes emblemas de la entidad y, por el momento, como el futbolista que más partidos oficiales ha disputado con la camiseta blanquiazul: 413.

Juan Galarza, adjunto a la presidencia del CD Tenerife, lo define como “la gran leyenda, la primera leyenda de la entidad tinerfeñista”, destacando todo lo que aportó al club desde su llegada procedente de Gran Canaria.

El recuerdo de quienes compartieron vestuario con él

José Juan Gutiérrez, exjugador del CD Tenerife, recuerda especialmente la convivencia que mantuvo con Molina durante su etapa como futbolista. “Todos los domingos después de los partidos nos íbamos a Tegueste a comer una cazuela que nos preparaban por allí. La convivencia con Alberto fue como si fuéramos familia”, explica.

También David Amaral, exentrenador y exjugador blanquiazul, subraya la dimensión de su trayectoria. “Estamos hablando de 413 partidos, eso es muy difícil de superar. Y eso viene a decir lo que él significaba para este club, que es una leyenda”.

Homenajes ante Badajoz y Andorra

El CD Tenerife recordará a Alberto Molina en sus dos próximos encuentros. Este miércoles, durante el partido de Copa del Rey contra el Badajoz, el conjunto blanquiazul lucirá crespones negros.

El domingo, en el encuentro frente al Andorra que se disputará en el Heliodoro Rodríguez López, se guardará un minuto de silencio en su memoria.

Un estadio que mantendrá para siempre el recuerdo de uno de los grandes nombres de la historia del CD Tenerife. Como resume David Amaral: “El tiempo pasa, pero las leyendas siempre estarán ahí”.