Televisión Canaria emite en directo el partido de la Copa del Rey que enfrenta al CD Tenerife con el CD Badajoz

El encuentro, que tiene lugar este miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, podrá seguirse también a través de la plataforma Canarias Play y la web rtvc.es

Televisión Canaria emitirá en directo el partido entre el Club Deportivo Badajoz y el Club Deportivo Tenerife, correspondiente a la Copa del Rey, este miércoles 28 de octubre, a las 19.00 horas, a través de la señal TDT y, en simultáneo, a través de la OTT Canarias Play y la web de Radio Televisión Canaria rtvc.es.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Nuevo Vivero de la ciudad extremeña, contará con la narración de Daniel Álvarez y los comentarios del exjugador blanquiazul Aarón Darias. El CD Badajoz, rival del CD Tenerife, pertenece a la 2ª RFEF y comparte el grupo cuarto con los filiales del CD Tenerife y la UD Las Palmas, además del Tamaraceite. El equipo extremeño ganó 2-1 al CD Tenerife B y empató 0-0 con Las Palmas Atlético en Gran Canaria, mientras que se las verá con Tamaraceite a principios de diciembre.

El CD Tenerife es el tercer equipo canario que interviene en la actual edición de la Copa del Rey, tras los partidos disputados este martes 27 de octubre por la UD Las Palmas contra la RSC Alcalá y el CD Atlético Paso contra el Córdoba CF.

Los tres partidos corresponden a la primera eliminatoria de la Copa de Su Majestad El Rey, en la que están representadas todas las divisiones nacionales y las diferentes categorías territoriales del fútbol español. De esta ronda saldrán 56 equipos que volverán a ser encuadrados por criterios de proximidad geográfica para el sorteo de la segunda eliminatoria, que se disputará durante los tres primeros tres días de noviembre. Quedan al margen los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España —FC Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid CF y Atlético de Madrid—, cuya incorporación se producirá en dieciseisavos de final.