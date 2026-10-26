Muere Alberto Molina, el jugador con más partidos de la historia del CD Tenerife

Luto en el CD Tenerife con la muerte de Alberto Molina, el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta blanquiazul

Muere Alberto Molina Navarro a los 83 años. Con él se va el futbolista que más veces defendió la camiseta del CD Tenerife, un récord de 413 partidos oficiales que nadie ha superado.

Alberto Molina con la camiseta del CD Tenerife en su etapa como jugador del club blanquiazul / CD Tenerife

La noticia del fallecimiento se ha conocido en la noche de este lunes. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de abril de 1943, Molina se formó en los filiales de la UD Las Palmas. Llegó al CD Tenerife en 1963 y fue una referencia de la defensa durante trece temporadas consecutivas.

Un récord que sigue vigente

Según el club, Alberto Molina fue capitán durante ocho campañas. Jugó diez temporadas en Segunda División y tres en Tercera, y nunca llegó a Primera. Disputó 413 encuentros oficiales, 371 de ellos de Liga.

Su marca sigue siendo la más alta del club. Aitor Sanz, que esta temporada se encuentra en el cuerpo técnico, no consiguió superar la marca de Alberto Molina y se quedó en 408 partidos oficiales disputados.

La carrera de Molina estuvo marcada por una grave lesión de rodilla en noviembre de 1965, cuando según él mismo ha contado tenía cerca un fichaje por el Atlético de Madrid. Aun así, siguió jugando ocho temporadas más con el CD Tenerife.

Ascenso a Segunda y eliminación del Real Madrid

Entre sus hitos como blanquiazul destacan el ascenso a Segunda División en 1971 y la eliminación del Real Madrid de la Copa en 1976. Aquel año jugó su último partido oficial, el 9 de junio en La Romareda ante el Real Zaragoza.

El club le rindió homenaje en agosto de 1976 con un partido ante la UD Las Palmas. Allí recibió la Insignia de Oro y Brillantes, además de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo.

Con los años llegaron más reconocimientos. El CD Tenerife le otorgó el distintivo de «Leyenda Blanquiazul» y se publicó un libro sobre su vida, «El sueño de mi vida».

Su despedida del Heliodoro Rodríguez López

Imagen para la historia, Alberto Molina (centro sentado) junto a Aitor Sanz, excapitán del CD Tenerife y segundo jugador con más partidos disputados con el CD Tenerife. A la derecha Toño Hernández, tercer jugador que más partidos ha disputado y Felipe Miñambres (centro de pie), actual presidente del CD Tenerife y cuarto jugador con más partidos disputados en la historia del club blanquiazul / CD Tenerife

El pasado 8 de abril, un día después de cumplir 83 años, Alberto Molina vio cómo la Puerta 5 del Heliodoro Rodríguez López se decoraba con su imagen. Estuvo acompañado de su familia, directivos, exjugadores y representantes del club.

Para el CD Tenerife y su afición, el nombre de Molina seguirá ligado a la constancia, la deportividad y el compromiso con el escudo.

El CD Tenerife ha comunicado la muerte de la leyenda blanquiazul

El CD Tenerife, a través de sus redes sociales, ha emitido un comunicado informando de la muerte del exjugador blanquiazul.

El comunicado publicado: «Hoy es un día muy triste; hoy es un día de luto y de dolor para todo el tinerfeñismo. Con un sentimiento de profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Alberto Molina, jugador con más partidos oficiales (413) en la historia de la entidad. Insignia de Oro y Brillantes del CD Tenerife (1976), además del título de Leyenda Blanquiazul (2021), la puerta 5 del Estadio Heliodoro Rodríguez López lleva su nombre desde abril de 2026.Un abrazo repleto de cariño a su familia, amigos y allegados. 🖤 DEP.»