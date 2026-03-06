Vecinos se organizan en grupos de WhatsApp mientras la policía confirma varias detenciones por intento de robos en viviendas

Vecinos de los municipios de Fasnia y Arico han denunciado varios intento de robos en viviendas durante los últimos días.

Algunos residentes lograron grabar a uno de los sospechosos mientras merodeaba por la zona. Según explican, se trataría de un joven con gorra que se desplaza en coche.

Uno de los intentos de entrada ocurrió en la vivienda de una pareja de jubilados. Una amiga de la familia les avisó tras observar movimientos extraños cerca de la casa.

Alerta vecinal por robos en viviendas de Fasnia y Arico. RTVC

Ya hay varios detenidos

Los vecinos aseguran sentir preocupación, ya que les han advertido de que podrían ser tres personas implicadas.

Las características de ambos municipios, con casas aisladas y dispersas en grandes zonas rurales, facilitan este tipo de situaciones. Ante ello, los residentes han creado grupos de WhatsApp para alertarse entre sí.

Desde el Ayuntamiento de Arico señalan que se ha reforzado la vigilancia y piden mayor presencia policial, mientras la Policía Nacional confirma que ya se han producido varias detenciones relacionadas con estos hechos.