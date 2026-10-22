Alerta por el virus shamoda en ganaderías de España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha asegurado que «España está en alerta» ante la incidencia del virus shamonda en algunas explotaciones de ganado vacuno en el país, pero ha lanzado un llamamiento a la «calma» porque se está haciendo un seguimiento de la enfermedad

El virus shamoda se ha detectado en algunas explotacionles ganaderas de España, pero no en humanos, aunque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está aletra por la detección en Francia del primer caso de infección en humanos. Este patógeno, que afecta principalmente al ganado vacuno, requiere un refuerzo de la vigilancia sanitaria y rastrear posibles nuevos casos pero sin alarmar «en absoluto» porque no se percibe riesgo para la población en general.

En una comunicación facilitada a EFE por el Departamento que dirige Luis Planas, el Ministerio ha recordado que está en contacto «permanente» con Francia, con las Comunidades Autónomas y con las autoridades sanitarias.

El MAPA recuerda que Francia ha confirmado este jueves la muerte de una persona, «con inmunodepresión grave», que estaba infectada con este virus, a pesar de que no se consideraba una enfermedad transmisible a humanos.

En septiembre se detectaron los primeros casos

El MAPA ha detallado que se trataría del primer caso mundial de infección en humano por este patógeno, según el último informe de actualización sobre la situación de este virus cuya primera detección en ganado en España data del pasado septiembre. Ya hay focos confirmados en animales en las provincias de Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Girona.

Desde el Ministerio de Agricultura han incidido en que las autoridades francesas están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas bajo el enfoque de ‘Una sola salud’ (One health). Esta integra conocimientos en los ámbitos de la salud humana, animal y ambiental.

Francia también ha detallado que, hasta la fecha, «no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general», según ha recogido el MAPA en su comunicado.

El impacto en granjas

En la ganadería, el virus shamonda se considera una enfermedad emergente (nueva) que no es de declaración obligatoria y que afecta principalmente al ganado vacuno tras la picadura de mosquitos vectores. Aunque el patógeno no provoca la muerta del animal, sí impacta en la producción de leche mientras sufre los síntomas, según ha recordado el Departamento.

En el informe de actualización del Ministerio, emitido también este jueves, recoge que el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado la detección del virus shamonda tipo 1 en explotaciones de ganado bovino de las provincias de Córdoba, Toledo, Ávila y Madrid.

De manera reciente, se ha detectado en Girona, donde se han identificado tres explotaciones de vacuno de leche el pasado 20 de octubre. Asimismo, se ha confirmado la presencia de shamonda tipo 2 en la provincia de Cantabria.

Las explotaciones afectadas han presentado sintomatología compatible con la descrita en otros países europeos, principalmente fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

En Europa, más allá de en España, se han detectado casos en ganado de Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza, según el informe.