Canarias cuenta con unas 220 explotaciones ganaderas fuera de ordenación territorial y ambiental y el Gobierno prevé regularizar alrededor de 60 antes de que termine la legislatura

La Palma ha autorizado este martes la primera de las tres explotaciones ganaderas que se espera regularizar en la isla dentro del proceso impulsado por el Gobierno de Canarias. La medida afecta a granjas que permanecen fuera de ordenación territorial y ambiental y busca dar seguridad jurídica a sus propietarios para que puedan mejorar y ampliar sus instalaciones. En todo el Archipiélago hay unas 220 explotaciones en esta situación y el Ejecutivo autonómico prevé resolver alrededor de 60 antes de que finalice la legislatura.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La explotación ganadera de Nicolás del Valle Rodríguez, dedicada a la cría de ganado bovino en La Palma, cuenta ya con todos los permisos en regla después de casi dos décadas.

“Después de 17 años, pues me alegro de que ya toque, ya se pueda trabajar, ya se puedan hacer las mejoras, que es lo importante para poder producir. Al fin y al cabo somos productores de alimentos. Yo creo que todos los que están aquí comen”, señaló el ganadero.

Esta explotación y otras tres granjas de La Palma forman parte de la regularización territorial y ambiental aprobada por el Consejo de Gobierno en septiembre. El procedimiento permitirá a sus propietarios acometer obras de mejora y ampliación en las instalaciones.

Unas 60 explotaciones podrían regularizarse hasta final de legislatura

El consejero de Ganadería, Narvay Quintero, cifró en unas 220 las explotaciones ganaderas que se encuentran actualmente en una situación similar en Canarias.

“Tenemos aproximadamente unas 220 explotaciones ganaderas en esta misma situación. Nosotros esperemos que de aquí a final de legislatura aproximadamente esperemos sacar otras 60 más”, explicó.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, defendió la necesidad de compatibilizar el cumplimiento de la normativa con las necesidades del sector. “Las normas tienen que estar, pero lógicamente hay que compatibilizar las necesidades. Estamos hablando de nuestra comida”, afirmó.

En la misma línea se pronunció el alcalde de Breña Alta, Jonathan de Felipe: “Todos comemos y estas son las cosas de comer, esta es la verdad”. La regularización permitirá proporcionar mayor seguridad jurídica a los ganaderos y abrir nuevas posibilidades.