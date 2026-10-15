Incibe ha informado de que en los últimos días ha recibido una oleada de consultas de usuarios cuyos contactos están recibiendo mensajes enviados desde sus cuentas de WhatsApp que ellos no han escrito

Alertan de un timo que suplanta a contactos de WhatsApp en iPhone. Imagen de recurso Freepik

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este jueves de una nueva estafa en la que los ciberdelincuentes están utilizando cuentas de WhatsApp en iPhone en las que se suplanta a usuarios reales para pedir una transferencia urgente de 980 euros a sus contactos.

El centro tecnológico ha informado de que en los últimos días ha recibido una oleada de consultas de usuarios cuyos contactos están recibiendo mensajes enviados desde sus cuentas de WhatsApp que ellos no han escrito.

Los mensajes solicitan dinero para resolver una supuesta urgencia y facilitan una cuenta bancaria para realizar el pago. En los casos comunicados, las personas afectadas siguen teniendo acceso a WhatsApp y no ven esos mensajes.

Los mensajes aprovechan la confianza en una persona conocida y los afectados explican que sus familiares o amigos reciben mensajes desde sus cuentas de WhatsApp solicitando dinero, sin embargo, ellas no han enviado esas peticiones y los mensajes no aparecen en su historial.

Transferencia de 980 euros

En los mensajes se solicita una transferencia de 980 euros, se promete devolver el dinero al día siguiente y se pide un justificante del pago, aunque el Incibe ha explicado que el importe y la excusa podrían variar.

La urgencia y la confianza en el supuesto remitente buscan que el destinatario pague sin comprobar la petición, ha señalado el Incibe, que recuerda la importancia de mantener actualizados tanto los iPhone como la aplicación de WhatsApp.

«Si sospechas que alguien utiliza tu cuenta, avisa a tus contactos por otro canal y conserva las pruebas. Si ya has enviado dinero, contacta inmediatamente con tu banco», concluye el aviso de Incibe.