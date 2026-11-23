El ataque, registrado entre el 14 y el 16 de noviembre, afectó a una plataforma de servicios digitales de la competición y de algunos clubes. El incidente ya ha sido comunicado a la AEPD y a la Policía Nacional

Imagen de archivo

LALIGA ha sufrido un ciberataque que ha permitido a un ciberdelincuente acceder a los datos personales de aficionados registrados en sus servicios digitales y en los de algunos clubes. El ataque se produjo entre el 14 y el 16 de noviembre y afectó a una de las plataformas tecnológicas que utiliza la competición para ofrecer servicios a sus usuarios.

Los equipos de seguridad detectaron el acceso ilegal y el pasado 16 de noviembre consiguieron bloquear al atacante y detener la extracción de información. Según ha informado LALIGA, el incidente ya está controlado y se ha limitado a esa plataforma por lo que no ha afectado al resto de sus sistemas ni al desarrollo de la competición.

La organización continúa analizando lo ocurrido para determinar el alcance del ataque y conocer cuántos usuarios podrían haberse visto afectados. También ha reforzado la vigilancia de sus sistemas para evitar nuevos accesos no autorizados.

Además LALIGA ha comunicado el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ha presentado una denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional que ya investiga los hechos. Los clubes afectados también han recibido información y trabajan de forma coordinada con la organización.

En cualquier caso, los expertos recomiendan especial atención en el caso de recibir mensajes fraudulentos (correos, SMS, llamadas o WhatsApp) que se hagan pasar por LALIGA, por un Club o por otras entidades para obtener contraseñas, códigos o datos bancarios.

De manera que hay que desconfiar de cualquier mensaje inesperado que pida datos personales, contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios relacionados con LaLiga o equipos de esta competición.

LALIGA ha reiterado su compromiso con la protección de los datos personales de los aficionados y con la seguridad de sus plataformas digitales.