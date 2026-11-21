El Alavés busca reencontrarse con la victoria ante un Deportivo de La Coruña que le aventaja en dos puntos. El partido se disputa este sábado a las 13:00 horas (hora canaria), en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Deportivo Alavés vs Deportivo de La Coruña se juega este sábado 21 de noviembre a las 13:00 horas (hora canaria; las 14:00 en la Península) en el estadio de Mendizorroza, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Deportivo Alavés vs Deportivo de La Coruña J13 de LaLiga EA Sports 26-27

Cómo llegan el Alavés y el Deportivo de La Coruña al encuentro

El Deportivo Alavés y el Deportivo de La Coruña llegan a este partido de LaLiga EA Sports separados por dos puntos en la clasificación. El conjunto gallego ocupa la novena posición, con 15 puntos, mientras que los vitorianos son duodécimos, con 13.

El Alavés ha disputado 12 partidos, con tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Su balance es de 15 goles a favor y 17 en contra (-2). El conjunto vasco atraviesa una racha irregular, con tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Por su parte, el Deportivo de La Coruña ha jugado también 12 encuentros, con tres victorias, seis empates y tres derrotas. Los gallegos acumulan 15 goles a favor y 14 en contra (+1). En sus últimas cinco jornadas han conseguido una victoria, dos empates y dos derrotas.

El Deportivo destaca por su capacidad para sumar puntos, aunque los empates han condicionado su progresión en la clasificación. El Alavés, en cambio, necesita mejorar sus resultados para alejarse de los puestos bajos de la tabla.

Con solo dos puntos de diferencia, el encuentro enfrenta a dos equipos de la zona media que buscan ganar posiciones. Una victoria permitiría al Alavés superar a su rival, mientras que el Deportivo intentará acercarse a los puestos europeos.

Últimos enfrentamientos

El Deportivo Alavés llega al encuentro después de empatar sin goles ante el Sevilla el pasado 6 de noviembre. Los vitorianos acumulan cinco jornadas sin ganar en LaLiga EA Sports, aunque recuperaron sensaciones en la Copa del Rey.

El 10 de noviembre, el conjunto vasco consiguió una contundente victoria por 1-6 frente al Anaitasuna, un resultado que le permitió avanzar en la competición copera.

Por su parte, el Deportivo de La Coruña llega después de empatar 0-0 ante el Espanyol el pasado 7 de noviembre. Una semana antes, el 2 de noviembre, había conseguido una victoria por 2-1 frente a Osasuna en Riazor.

El conjunto gallego también logró avanzar en la Copa del Rey después de imponerse por 3-0 al Auriense el 29 de octubre. Los de Antonio Hidalgo intentarán trasladar las buenas sensaciones de sus últimos compromisos al encuentro de Mendizorroza.

En cuanto a los enfrentamientos directos, ambos equipos se vieron las caras por última vez el 6 de enero de 2021, en un partido correspondiente a la Copa del Rey. En aquella ocasión, el Alavés consiguió imponerse por 0-1 en Riazor.

En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales, el conjunto vitoriano ha conseguido tres victorias, frente a un triunfo del Deportivo y un empate.

El partido de este sábado supone el reencuentro de ambos equipos en Primera División después de varios años sin coincidir en la máxima categoría. El Alavés buscará aprovechar el factor campo, mientras que el Deportivo intentará prolongar su reacción y consolidarse en la zona media de la clasificación.

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