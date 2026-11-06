Repasamos clasificación del Sevilla CF y el Deportivo Alavés, las claves del partido y sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Sevilla FC vs Deportivo Alavés se juega este viernes 6 de noviembre a partir de las 20:00 (hora canaria; 21:00 en la Península) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Es el partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports y abre la última fecha antes del segundo parón de selecciones de la temporada.



Sevilla CF vs Deportivo Alavés se enfrentan en la J12 de LaLiga EA Sports

Cómo llegan el Sevilla y el Alavés a este encuentro

El Sevilla FC llega a la cita en la sexta posición de la tabla y con la ambición de marcharse al parón en puestos europeos. Un triunfo podría auparle al quinto puesto si la Real Sociedad pierde su partido. El Deportivo Alavés, por su parte, busca poner fin a una racha de siete jornadas ligueras sin ganar que le ha empujado hacia la zona baja de la clasificación.

El conjunto sevillista cayó en su último compromiso por 1-3 ante el Getafe, a pesar de adelantarse con un gol de Kike Salas. Los de Luis García Plaza han sumado solo cuatro de los últimos quince puntos en juego, aunque la irregularidad de sus perseguidores, como el Athletic Club o el Deportivo de La Coruña, les mantiene en puestos de honor.

El equipo vitoriano, dirigido por Quique Sánchez Flores, encadena dos derrotas seguidas, ante el FC Barcelona (6-1) y el RC Celta (2-1). Fuera de Mendizorrotza todavía no ha conseguido ganar esta temporada. Su dato más favorable es que suma cuatro visitas ligueras al Sánchez-Pizjuán sin perder, con tres empates. Sánchez Flores regresa además al estadio que fue su casa durante la segunda mitad de la temporada 2023-24.

El equipo vitoriano, dirigido por Quique Sánchez Flores, encadena dos derrotas seguidas, ante el FC Barcelona (6-1) y el RC Celta (2-1). Fuera de Mendizorrotza todavía no ha conseguido ganar esta temporada. Su dato más favorable es que suma cuatro visitas ligueras al Sánchez-Pizjuán sin perder, con tres empates. Sánchez Flores regresa además al estadio que fue su casa durante la segunda mitad de la temporada 2023-24.

Últimos enfrentamientos

Los últimos cinco duelos entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés dejan un balance muy igualado, con ligera ventaja para los vitorianos: dos victorias del Alavés, una del Sevilla y dos empates. En esos encuentros, el conjunto babazorro marcó seis goles y el sevillista, cinco.

El último precedente se jugó el 14 de febrero y terminó con un 1-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Antes, el 17 de diciembre, el Alavés se impuso por 1-0 en su estadio. La única victoria sevillista de la serie llegó el 20 de septiembre, con un 1-2 a domicilio, mientras que el 20 de abril los dos equipos igualaron 1-1 en Nervión. El quinto partido, otro 20 de septiembre, lo ganó el Alavés por 2-1.

Los dos últimos partidos disputados en el Ramón Sánchez-Pizjuán acabaron en tablas (1-1 en ambos). Todos los partidos de esta serie tuvieron entre uno y tres goles.

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