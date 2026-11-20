El Athletic Club recibe este viernes a las 20:00 horas (hora canaria) al Espanyol en San Mamés, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Athletic Club vs Espanyol se juega este viernes 20 de noviembre a las 20:00 horas (hora canaria; las 21:00 en la Península) en el estadio de San Mamés, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Athletic Club vs Espanyol J13 de LaLiga EA Sports 26-27

Cómo llegan el Athletic Club y el Espanyol al encuentro

El Athletic Club y el RCD Espanyol llegan a este partido de LaLiga EA Sports separados por cuatro puntos en la clasificación. El conjunto bilbaíno ocupa la séptima posición, con 16 puntos, mientras que el equipo catalán es decimotercero, con 12.

El Athletic Club ha disputado 11 partidos, uno menos que su rival, y suma cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas. Su balance de goles es de 15 a favor y 11 en contra (+4). Los de Edin Terzić llegan después de sumar dos victorias y un empate en sus tres últimos compromisos ligueros.

Por su parte, el Espanyol ha jugado 12 encuentros, con tres victorias, tres empates y seis derrotas. El conjunto catalán acumula 13 goles a favor y 14 en contra (-1). En sus últimos cinco partidos de Liga ha conseguido una victoria, dos empates y dos derrotas.

El Athletic busca aprovechar el factor campo para acercarse a los puestos europeos, mientras que el Espanyol necesita sumar para aumentar su distancia respecto a la zona de descenso.

Últimos enfrentamientos

El Athletic Club llega al encuentro después de empatar 1-1 ante Osasuna el pasado 7 de noviembre. Los bilbaínos se adelantaron con un tanto de Nico Williams en el minuto 84, pero Catena igualó el marcador en el tiempo añadido.

Una semana antes, el 1 de noviembre, el Athletic superó a la Real Sociedad por 2-1 en San Mamés. También consiguió una contundente victoria frente al Getafe (4-0) el 25 de octubre. Entre sus últimos resultados figura una derrota ante el Levante (3-1), el 21 de octubre.

Por su parte, el Espanyol llega después de empatar sin goles ante el Deportivo de La Coruña el 7 de noviembre. En la jornada anterior consiguió una victoria a domicilio frente al Villarreal (0-1), mientras que el 24 de octubre perdió ante el Racing de Santander (2-1).

En cuanto a los enfrentamientos directos, el Espanyol se impuso en los dos partidos de la pasada temporada. El 13 de mayo de 2026 ganó por 2-0 en su estadio y, anteriormente, el 22 de diciembre de 2025, venció por 1-2 en San Mamés.

El último triunfo del Athletic frente al conjunto catalán se produjo el 19 de octubre de 2024, cuando los bilbaínos se impusieron por 4-1.

El partido de este viernes enfrenta a un Athletic que busca prolongar su buena dinámica como local contra un Espanyol que intentará repetir sus últimos resultados favorables ante los rojiblancos.

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