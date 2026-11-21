El Rayo Vallecano recibe este sábado a las 15:15 horas (hora canaria) a un Valencia en puestos de descenso, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Rayo Vallecano vs Valencia CF se juega este sábado 21 de noviembre a las 15:15 horas (hora canaria; las 16:15 en la Península) en el Estadio de Vallecas, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Rayo Vallecano vs Valencia CF J13 de LaLiga EA Sports

Cómo llegan el Rayo Vallecano y el Valencia al encuentro

El Rayo Vallecano y el Valencia CF llegan a este partido de LaLiga EA Sports separados por tres puntos en la clasificación. El conjunto madrileño ocupa la decimocuarta posición, con 12 puntos, mientras que los valencianistas son decimonovenos, con nueve, en puestos de descenso.

El Rayo Vallecano ha disputado 11 partidos, uno menos que su rival, y suma tres victorias, tres empates y cinco derrotas. Su balance de goles es de 15 a favor y 21 en contra (-6). Los madrileños atraviesan una etapa irregular, con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Por su parte, el Valencia CF ha jugado 12 encuentros, con dos victorias, tres empates y siete derrotas. El conjunto valencianista acumula ocho goles a favor y 20 en contra (-12). Su situación es especialmente delicada por la falta de resultados y sus dificultades ofensivas.

El Rayo presenta una media de 1,3 goles por partido, frente a los 0,7 del Valencia. Los de Vallecas también superan a su rival en disparos a puerta, con una media de 4,5 por encuentro, frente a los 2,8 del equipo valencianista.

Con tres puntos de diferencia, el encuentro enfrenta a dos equipos que necesitan ganar para alejarse de la zona de descenso. Una victoria permitiría al Rayo ampliar su ventaja, mientras que el Valencia buscará salir de los tres últimos puestos de la clasificación.

Últimos enfrentamientos

El Rayo Vallecano llega al encuentro después de perder por 1-0 ante la Real Sociedad el pasado 8 de noviembre. Los madrileños no pudieron sumar en San Sebastián y buscarán recuperar las buenas sensaciones ante su afición.

Una semana antes, el conjunto vallecano consiguió una contundente victoria por 3-0 frente al Celta. Sin embargo, anteriormente había perdido por 0-3 ante el Elche y empatado a domicilio frente al Getafe (1-1) y Osasuna (1-1).

Por su parte, el Valencia llega después de sufrir una derrota por 0-3 ante el Real Madrid el pasado 7 de noviembre. El equipo valencianista atraviesa una situación complicada en la competición doméstica, con solo dos victorias en las primeras doce jornadas.

Los valencianistas sí consiguieron recuperar sensaciones en la Copa del Rey, donde el 10 de noviembre se impusieron por 0-6 al Tavernes. No obstante, necesitan trasladar esa mejoría a LaLiga para abandonar las posiciones de descenso.

En cuanto a los enfrentamientos directos, ambos equipos empataron los dos partidos de la pasada temporada. El 14 de mayo de 2026, el Valencia y el Rayo firmaron un empate 1-1 en Mestalla, el mismo resultado que se había producido el 1 de diciembre de 2025 en Vallecas.

El empate también fue el resultado del enfrentamiento anterior, disputado el 19 de abril de 2025, cuando ambos conjuntos volvieron a igualar 1-1.

De hecho, siete de los últimos diez enfrentamientos entre el Rayo y el Valencia terminaron en empate. En ese periodo, el conjunto madrileño consiguió dos victorias, frente a un triunfo valencianista.

El partido de este sábado enfrenta a un Rayo que busca hacerse fuerte en Vallecas contra un Valencia necesitado de puntos. Los dos equipos intentarán romper la dinámica de empates que ha marcado sus últimos enfrentamientos.

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