Alfonso Cabello: «Cada canario va a recibir 185 euros menos que la media de todo el estado español»

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha asegurado que votarán en contra de la propuesta de financiación en el Consejo de Política Financiera y Fiscal. Piden además más competencias autonómicas, entre otras, las de Aena

La propuesta de financiación autonómica del Gobierno de España «discrimina» y «maltrata» a Canarias. Así lo ha defendido este martes en el programa Buenos Días Canarias Alfonso Caballero, portavoz del Gobierno. Ha asegurado que van a rechazar la propuesta que el Estado pondrá sobre la mesa este miércoles en el Consejo de Política Financiero y Fiscal porque las cuentas benefician a otras comunidades autónomas frente a Canarias.

«Cada canario va a recibir 185 euros menos que la media que todo el estado español. pero es que va a recibir 307 euros menos que cada catalán y 479 euros menos que cada valenciano. Y nosotros, este Gobierno de Canarias, no puede permitir que un canario y una canaria reciban menos que la media del estado español. «, afirmó Cabello.

Es uno de los titulares de una entrevista en la que además se detallaron las competencias que Canarias pide que le sean transferidas o cómo se está abordando la situación en Venezuela y Cuba desde las islas.

Alfonso Cabello en el programa Buenos Días Canarias

Financiación autonómica

El portavoz del Gobierno apunta directamente al Partido Socialista en lo que considera una discriminación hacia Canarias. «Aquí el planteamiento del Partido Socialista es que nos dan 600 millones de euros y que los cojamos. Pero la realidad es que a Canarias nos corresponden 1048 millones de euros«, es una cuenta concreta y clara con la que Cabello evidencia el porqué de este desacuerdo. «No nos conformamos con esos 611 millones de euros más. Tenemos casi el 5 % de la población del conjunto del Estado español, y apenas nos están ofreciendo un 2,6 / 2,7 % de la financiación, y por lo tanto, no nos parece ni justo ni equilibrado», concluye.

El criterio de población es uno de los principales puntos en los se apoya la oposición a este sistema de financiación autonómica. Pero es que además, han analizado las partidas y también cuestionan el reparto. «Cuando empiezas a hacer los número, se nos deja fuera de muchas de las partidas y no entendemos por qué. Por ejemplo, se dota una bolsa específica para la lucha contra el cambio climático, y solo se permite que se beneficien aquellas comunidades autónomas que están bañadas por el Mediterráneo. Y sin embargo, a Canarias, que es la frontera sur de Europa, vamos a decir, el territorio del sur del sur, nos dejan fuera de esa bolsa de compensación», apunta. Además, señala que «se establen determinadas bonificaciones en el IVA, de las cuales Canarias no se puede beneficiar porque no está en el sistema».

Para el Gobierno de Canarias esto vulnera un principio constitucional: «todas esas decisiones van haciendo que se vaya aminorando lo que reciba cada canario. Y al final, la principal preocupación es que vulnera un principio constitucional que es el de solidaridad entre las comunidades autónomas. Y que no se apoye más ese principio de ordinalidad que anunciaba el otro día ERC en una reunión con Pedro Sánchez y que sea quien más recibe quien más aporta».

Competencias autonómicas

Sobre las competencias autonómicas que Canarias le reclama al Estado destacan las que tienen que ver con Aena. «Nos preocupa mucho. El año pasado Aena subía un 6,3 / 6,7 % las tasas aeroportuarias. Ya ha anunciado que este año va a volver a subir esas tasas. Y si hay algún territorio que no se puede permitir que estén jugando con la conectividad aérea es Canarias», comenzó a hablar sobre este asunto.

Recordó que para los canarios no se trata solo de ocio, sino que los desplazamientos en avión son una necesidad «porque al final un canario o canaria se tiene que desplazar entre islas por ocio, pero también por trabajo, por temas médicos, por muchos motivos». Y ya se han dado problemas en este sentido, como los cambios de vuelos en El Hierro esta Navidad.

Pero la medida más importante que piden es «poder participar en la toma de decisiones en Aena«. Esperan que el ministro Ángel Víctor Torres, «apoye decididamente esta transferencia de competencias al Gobierno de Canarias.

Financiación europea

Otro de los asuntos de actualidad en los que el Gobierno de Canarias está en lucha es el de la nuevo sistema de financiación europeo. «Hay ahora mismo una tendencia a nivel europeo de centralizar todas esas ayudas y que sean los estados quienes las repartan», explicó Cabello. Su preocupación es que eso suponga que «esas ayudas no lleguen a Canarias. Que lleguen a Madrid y que las prioridades, cómo se trabaja y cómo se distribuye ese dinero, se fijen desde otro lugar que no sea Canarias».

En ese sentido, el objetivo es que Canarias siga decidiendo sobre sus asuntos porque entiende que «hay una realidad y es que las prioridades para el conjunto del Estado español pueden ser otras diferentes a las que haya en Canarias. Si ya tenemos una financiación que durante los últimos 15-20 años ha venido para apoyar a nuestro campo y a nuestros ganaderos, nosotros defendemos que el modelo, siendo imperfecto, es un modelo que funciona», aseguró.

Desde Canarias piden que se priorice una revisión frente a este cambio. «Nosotros lo que pedimos es la actualización de la ficha del POSEI, que no se actualiza desde el año 2013, que el mundo y la estructura de costes ha cambiado desde ese año, y sin embargo, no discutir el conjunto completo del modelo, que estructuralmente sí está funcionando y ha venido siendo bueno para hacer más competitivo nuestro campo», afirmó.

Críticas a Proexca

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha critica el apoyo de la empresa pública autonómica Proexca a los puertos de Marruecos. Algo que ha matizado Cabello. «Nosotros no podemos ignorar la realidad en un mundo global en el que vivimos y cómo afecta a nuestra realidad empresarial. Y eso es una realidad. Proexca participa directamente en apoyar esa infraestructura o que vaya mejor esa infraestructura: no. Lo que hace Proexca es intentar que los empresarios canarios estén mejor posicionados ante cualquier oportunidad de negocio que haya en esos puestos», señaló.

Venezuela y Cuba

Los vínculos de Canarias con Venezuela y Cuba hacen imprescindible que el Gobierno de Canarias siga muy de cerca la situación en estos países, tan alterada en las últimas semanas. «Seguimos hablando a diario con Venezuela. Trabajamos con 26 colectivos diferentes que nos ayudan a llegar de la mejor manera posible a esos más de 80.000 canarios y descendientes de canarios que están en Venezuela. La situación es bastante preocupante. Hay una calma tensa. Estamos transmitiendo desde Canarias tranquilidad con respecto a medicamentos y alimentos que mantenemos», explicó.

La preocupación se ha extendido también a Cuba tras la intervención de EE. UU. con respecto al petróleo, algo que afecta directamente a la isla caribeña. Por eso, el gobierno autonómico está «mirando con preocupación la situación también en Cuba. Venezuela enviaba petróleo a Cuba y eso mantenía cierto estatus energético en Cuba que les permitía seguir subsistiendo en muchas ocasiones. Se ha cortado ese petróleo y nos preocupa que se deteriore rápidamente la situación en Cuba y también estamos muy atentos a qué va a pasar con los descendientes de canarios allí», concluyó.