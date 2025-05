El CD Tenerife se enfrenta el próximo sábado al Cartagena. Equipo al que ambos se enfrentarán en la nueva categoría tras descender a 1ª RFEF

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha confirmado que aprovechará el próximo partido frente al FC Cartagena, para probar a jugadores con menos minutos en LaLiga Hypermotion.

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, en el entrenamiento de este jueves 15 de mayo / CD Tenerife

Esta decisión, tomada en coordinación con la dirección deportiva del club, responde a la necesidad de comenzar a planificar el nuevo proyecto del conjunto blanquiazul en la tercera categoría del fútbol español.

Cervera ha dejado claro que estas rotaciones se limitarán al duelo de este sábado, ya que en los siguientes encuentros ante Real Oviedo y UD Almería, rivales en la lucha por el ascenso, mantendrá la competitividad del once inicial para no alterar la integridad de la competición.

El equipo con la vista puesta en Primera Federación

El técnico ha reconocido en conferencia de prensa que el descenso a Primera Federación ya se ha percibido en la semana de entrenamientos, ya que ha bajado «el nivel de activación», aunque sin que se haya producido un mal comportamiento de los futbolistas.

«Ya no hay un objetivo y eso se nota en el día a día, hay una sensación de que no es igual que antes. Me preocupa que bajemos demasiado los brazos y esto lastre el comienzo de la temporada que viene», ha admitido.

El entrenador ecuato-guineano ha revelado que ha mantenido una reunión con la dirección deportiva del club, en la que le han pedido que ponga a jugadores con menos protagonismo para comprobar si pueden contar con ellos para la siguiente temporada.

«Intentaremos ser justos con todos los jugadores, pero mirando por el club, que es lo primero», ha precisado Cervera, aunque prefiere «valorar el trabajo diario para luego tener el premio, no darlo porque sí».

El portero Salvi Carrasco durante el entrenamiento de este jueves / CD Tenerife

Plantilla del CD Tenerife diferente para la próxima temporada

Por otra parte, y de cara el siguiente proyecto en la tercera categoría del fútbol español, el técnico blanquiazul ha comentado que será «una plantilla diferente» y el estilo de juego que empleará lo decidirá en función de los jugadores que tenga a sus órdenes.

«Mi obligación será hacer competir a esa plantilla de una u otra manera, pero no me voy a cerrar a una sola forma de jugar», ha asegurado.

Cervera deja entrever que Aitor Sanz podría seguir un año más

Cervera pretende contar con futbolistas del actual plantel y afirma que hay «sintonía» con el club con los nombres, pero asume que será «muy complicado» retenerlos por sus contratos y por el mercado que tienen en otros equipos del fútbol profesional, y entre ellos están Diarra, Luismi Cruz o Landázuri.

En el caso del defensa sevillano José María Amo, ha reconocido que le gustaría que siguiera, pero siempre que se recupere bien de la grave lesión de rodilla que tuvo, tras revelar que intentó ficharlo en el pasado para otro equipo, antes de que lo firmase el Tenerife.

Y con respecto a Aitor Sanz, Cervera se ha referido a él como «el gran capitán» y ha dicho que sigue «dolido» por el desenlace de la temporada, pero que no le gustaría finalizar su carrera con un descenso, por lo que ha dejado entrever que el veterano centrocampista madrileño podría seguir un año más en busca de recuperar la categoría perdida.