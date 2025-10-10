ES NOTICIA

Álvaro Cervera valora «refrescar» a su equipo, pero sin cambiar el sistema

RTVC / EFE
El club tinerfeño se enfrenta este domingo al Cadereño en la J7 de Primera RFEF

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, manifestó este viernes que valora «refrescar» a su equipo y que prefiere hacerlo mientras siga cosechando buenos resultados, para no dar a entender que se buscan culpables cuando lleguen los malos momentos.

Sin embargo, el técnico blanquiazul no considera cambiar el sistema táctico, por lo que en caso de utilizar a jugadores como Fabricio Assis o Maikel Mesa lo haría como delanteros y no como centrocampistas, sus posiciones naturales, y seguir jugando así con dos puntas.

Adaptación sobre la marcha

Cervera señaló que el Cacereño, rival del próximo domingo en la séptima jornada del Grupo 1 de Primera Federación, podría plantear el partido «con tres centrocampistas o con dos delanteros», una incógnita que despejará al ver la alineación que presente el conjunto extremeño. Por ello, su equipo deberá adaptarse sobre la marcha a lo que proponga el rival.

Otro aspecto a tener en cuenta será el estado del césped del estadio Príncipe Felipe, recientemente sembrado. El técnico se mostró cauto respecto a su resistencia durante todo el encuentro, aunque ha recordado que, en caso de deteriorarse, sería un hándicap que afectaría por igual a ambos equipos.

Cervera adelantó que será este sábado cuando decida la lista definitiva de jugadores que viajarán a Extremadura. También informó de que los centrocampistas Aitor Sanz y Javi Pérez tuvieron algunas molestias a lo largo de la semana, si bien ambos pudieron entrenar con normalidad en las últimas sesiones.

Por último, el entrenador confirmó que el Tenerife no permanecerá en la Península, a pesar de que a finales de mes disputará tres encuentros oficiales lejos de casa: el viernes 24 ante el Barakaldo, el martes 28 frente al Alcalá —en la Copa del Rey— y el sábado 1 de noviembre contra el Racing de Ferrol.

