Olivia Delgado entrega el bastón de mando en un acto que refuerza la estabilidad institucional y la cooperación entre partidos

El Ayuntamiento de Arico celebró este martes, 23 de diciembre, un pleno extraordinario en el que se formalizó el relevo en la Alcaldía. Andrés Martínez (PP) asumió desde hoy el bastón de mando, que le entregó Olivia Delgado (PSOE), alcaldesa desde las elecciones de 2023.

Andrés Martínez asume la Alcaldía de Arico tras el acuerdo de alternancia | Ayuntamiento de Arico

Este cambio se produce en cumplimiento del acuerdo de gobierno alcanzado en agosto de 2023, cuando el Grupo Municipal Popular se incorporó al ejecutivo local. El pacto establecía la alternancia en la Alcaldía, reservando el último año y medio al líder del PP.

Reconocimiento al trabajo previo

Durante el pleno se puso en valor el trabajo realizado hasta ahora y se reafirmó el compromiso de impulsar una gestión centrada en el interés general, mantener la estabilidad institucional y garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos de Arico.

El nuevo alcalde, Andrés Martínez, expresó con emoción: “Esto es una muestra más de que todo en la vida llega cuando tiene que llegar”. Añadió que “Todo lo que hice fue para llegar aquí con toda la humildad y creo que valió la pena y valdrá la pena por el municipio”.

Martínez destacó que este cambio no es meramente administrativo, sino un ejercicio de responsabilidad institucional y respeto a la palabra dada. Subrayó que el pacto buscó garantizar la estabilidad del ayuntamiento y una gestión eficaz para el municipio.

Cooperación entre partidos

“Durante estos años, el gobierno compartido ha demostrado que la cooperación y el acuerdo, incluso entre partidos ideológicamente distintos, puede generar beneficios concretos para la ciudadanía”, concluyó Martínez, destacando el valor de la colaboración política.

Por su parte, Olivia Delgado, ahora primera teniente de alcalde, afirmó que “con fuerza democrática optamos por el cambio valiente, el de la estabilidad institucional”. Recordó que el pacto con el PP buscaba revertir una situación de parálisis que afectaba al desarrollo municipal.

Delgado subrayó que “gobernar no es imponer, es construir. Juntos hemos demostrado que desde posiciones distintas se puede gobernar con éxito cuando el único objetivo es poner en el centro el bienestar de las personas”.