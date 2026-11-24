El pasado curso ANPE recibió 178 consultas, un 4,1 % más que el anterior, y advierte del aumento de la ansiedad y las bajas laborales entre el profesorado

El sindicato ANPE Canarias alerta del incremento de los conflictos y las agresiones al profesorado en las islas. El servicio del Defensor del Profesor atendió 178 consultas durante el curso 2025-2026, un 4,1 % más que en el periodo anterior y la cifra más elevada desde que comenzaron los registros en 2008.

Entre los problemas más habituales destacan las dificultades para impartir clase y las faltas de respeto hacia los docentes. También han aumentado los enfrentamientos con las familias y las acusaciones sin fundamento contra el profesorado.

Imagen de archivo de una clase. Archivo Europa Press

Desde ANPE advierten de que esta situación está teniendo consecuencias en la salud de los profesionales. De los 178 docentes atendidos, 98 comunicaron episodios de ansiedad, 23 sufrieron depresión y 49 tuvieron que solicitar una baja laboral.

Anpe reclama protección jurídica y psicológica

El sindicato señala que el aumento de la conflictividad responde a diferentes cambios sociales, como una menor tolerancia a la frustración, la pérdida de autoridad del profesorado y las dificultades de conciliación familiar. Además, advierte del incremento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de las situaciones de vulnerabilidad que llegan a los centros.

Ante este escenario, ANPE reclama que la nueva Ley de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado de Canarias se desarrolle con medidas concretas y procedimientos ágiles que garanticen la protección jurídica y psicológica de los docentes.

El sindicato insiste en que proteger al profesorado es también garantizar el derecho a la educación y el bienestar del alumnado.