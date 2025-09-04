Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer

La actriz grancanaria se retira temporalmente de los escenarios para centrarse en el tratamiento y asegura que confía plenamente en la ciencia

La actriz Antonia San Juan reveló que padece cáncer en un vídeo publicado en sus redes sociales en la madrugada de este jueves. La intérprete aseguró que se apartará de los escenarios para centrarse en el tratamiento médico. “Confío plenamente en la ciencia”, afirmó con serenidad.

Antonia San Juan en una imagen de archivo

La artista, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1961, explicó que esperará los resultados definitivos de la biopsia para conocer el tipo de cáncer. “Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan”, señaló la actriz, conocida por sus papeles en Todo sobre mi madre y La que se avecina.

Vídeo publicado por Antonia San Juan en su cuenta de Instagram

Un problema detectado en las cuerdas vocales

San Juan recordó que siempre sufrió faringitis crónica y este año ya había suspendido funciones por problemas de salud. Explicó que su médico de familia detectó una anomalía en las cuerdas vocales y la derivó al otorrino. “Me hicieron pruebas, un TAC y finalmente una biopsia”, detalló la intérprete. “El diagnóstico provisional es que tengo cáncer”, expresó.

En su mensaje, San Juan insistió en que su vida “ha sido y es bonita” y pidió no recibir compasión.

“Voy a hacer todo lo posible por curarme. Si ven que no estoy activa, es porque estoy enferma. Gracias a todos”, concluyó.