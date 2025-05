Este martes el Cabildo de Gran Canaria aprobó una resolución a favor de implantar la tasa turística en la isla en el Debate Insular, una propuesta que el presidente Antonio Morales valoró en ‘Buenos Días Canarias’

Informa RTVC

Este miércoles el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho balance del segundo Debate sobre la Orientación General de la Política Insular 2025 de su mandato en Buenos Días Canarias (BDC).

Morales ha admitido estar «muy satisfecho» tras las dos jornadas, que han «dado pie a pararse y reflexionar sobre el trabajo realizado, valorar los datos y la evolución de la isla en el último año», así como «escuchar a la oposición».

Con todo, el presidente ha defendido que los datos económicos en la isla de Gran Canaria «son muy favorables» y ha señalado que la situación muestra mejoría incluso antes de la crisis de 2008 y la pandemia: «Estamos en cifras de empleo históricas: casi 6.000 nuevas personas incorporadas al mundo laboral».

Diversificación

Con respecto al turismo, Morales ha valorado positivamente los datos de facturación en Gran Canaria que, según señala el presidente, ha aumentado en un 30%, todo ello gracias a una política de mejor rentabilidad y contención de visitantes para evitar la saturación.

«Es muy importante avanzar en la diversificación. En Gran Canaria no se han construido infraestructuras turísticas de envergadura en los últimos diez años. Se han perdido incluso camas turísticas, pero ampliar el espectro y los destinos con turistas con mayor renta económica, generan más gasto en la isla», explica el presidente.

Asimismo, ha destacado que generar nuevos atractivos turísticos, como la gastronomía o el deporte, permite una mayor repercusión en la isla y, por lo tanto, diversificación.

Tasa turística

En la jornada del martes, donde se aprobaron tan solo una de las 30 propuestas de la oposición, así como las presentadas por Nueva Canarias (NC) y PSOE, destacó la aprobación de una resolución a favor de implantar una tasa turística en la isla presentada por el PSOE.

Ante esto, Morales ha señalado en la entrevista que «siempre lo han defendido» y que es «absolutamente necesaria»: «La tasa turística está implantada en los destinos más importantes del mundo. A nadie se le esconde que el turismo genera impacto en los servicios, el agua, los residuos, la electricidad, sanidad, carreteras… Por lo tanto, es necesario que dispongamos de un recurso que no supone absolutamente nada y que no disuade a las personas que nos visitan, pero que haga posible cubrir los déficits que produce un uso más invasivo del territorio y de los servicios públicos».

Con respecto a la movilidad, el presidente de la corporación insular ha admitido que no es un tema que tenga fácil solución y añade que, aunque no sea competencia del cabildo, desde la corporación han decido coordinar una mesa de trabajo para abordar este tema. No obstante, ha señalado que es necesario que el Gobierno de Canarias acometa las obras y los proyectos comenzados en el mandato pasado para poder descongestionar sobre todo la zona de Bocabarranco en la GC-1.

Nuevo partido

Finalmente, Antonio Morales fue preguntado sobre la creación de un nuevo partido por parte de los llamados «los renovadores», escisión de NC: «Me disgusta que se produzcan divisiones en las fuerzas progresistas, pero es una realidad que tenemos que asumir».

De igual manera, el presidente señaló que este hecho no ha afectado a la gestión del Ejecutivo: «No se ha trasladado ninguna diferencia que impida trabajar de manera transparente y rigurosa. Las diferencias espero que se salden con el tiempo».

