Una desestabilización en uno de los generadores provocó el colapso del sistema y dejó a los residentes sin suministro eléctrico ni cobertura móvil

La Gomera comienza a ver la luz tras una mañana de apagón absoluto. El Cabildo ha informado del inicio de la recuperación paulatina de la red eléctrica, después de que el sistema colapsara este domingo. El origen de la incidencia se sitúa en una desestabilización de uno de los generadores ubicados en la central de El Palmar, la misma instalación que ya protagonizó otro cero energético en el año 2023.

Imagen de archivo | Cabildo de La Gomera

El efecto cascada que apagó la isla

El fallo técnico se produjo exactamente a las 12:13 horas. Por motivos de seguridad, la inestabilidad del primer equipo provocó la caída del resto de los generadores, lo que derivó en un corte general de energía. Este incidente no solo dejó a oscuras los hogares y negocios, sino que también afectó gravemente al servicio de cobertura móvil, dejando a gran parte de la población incomunicada durante el periodo de máxima inestabilidad.

La compañía Endesa ha arrancado ya dos grupos en la estación de El Palmar para intentar normalizar la situación. No obstante, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, advirtió que la recuperación del suministro “irá lentamente” para evitar que el sistema “se inestabilice y colapse de nuevo”, una medida de precaución necesaria dada la fragilidad actual de la red.

Seguimiento institucional

La gravedad del cero energético ha movilizado a las principales autoridades autonómicas y estatales. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó que mantiene un “contacto permanente” con el Cabildo de La Gomera y que ha conversado directamente con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para realizar un seguimiento exhaustivo de las maniobras de restauración.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informó de su comunicación constante con Casimiro Curbelo, presidente insular, y con el Ejecutivo canario. Torres subrayó que “la situación va restableciéndose” y confía en recuperar la normalidad de forma definitiva en las próximas horas, minimizando así el impacto económico y social del apagón.

Un sistema bajo lupa tras el cero energético de 2023

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por el apagón energético en la isla. La incidencia afectó a 15.610 suministros, aunque la compañía Endesa detalla que más de 4.000 han recuperado el suministro.

La repetición de este escenario ha generado una lógica preocupación en las instituciones debido a los precedentes recientes. La Gomera sufrió un cero energético en julio de 2023 de consecuencias devastadoras, un hecho por el que el Gobierno de Canarias impuso una sanción de 12,1 millones de euros a Unelco tras calificar el incidente como una infracción administrativa muy grave. Este nuevo fallo vuelve a poner en entredicho la fiabilidad de la central principal de la isla.

Los sistemas de emergencias de mantienen activos

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha mantenido un contacto permanente con los responsables de la eléctrica y con los gobiernos de España y Canarias. Curbelo destacó la agilidad de los equipos de trabajo, señalando que la respuesta ha sido “muy diferente a lo que nos tocó vivir en el cero energético de julio de 2023”.

Pese a la rápida reacción, el mandatario insular insistió en la necesidad de dotar a La Gomera de nuevas infraestructuras para evitar la fragilidad del modelo actual. En este sentido, Curbelo anunció que durante este primer trimestre de 2026 entrará en funcionamiento la interconexión eléctrica con Tenerife, además de la puesta en marcha de la nueva estación de Endesa, hitos que prometen blindar la seguridad energética de los gomeros.

El Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) mantiene activo el dispositivo de emergencias durante toda la jornada. Esta medida no solo responde al apagón, sino que coincide con la situación de alerta por fenómenos costeros y vientos fuertes que azota al archipiélago.