Según señala el ayuntamiento, la nueva fecha para el encendido es el próximo sábado 29 de noviembre

Santa Cruz de La Palma aplaza el encendido del alumbrado navideño por la lluvia. Imagen de Archivo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma informa de que, ante las actuales condiciones meteorológicas por lluvia unidas a la previsión de continuación de las mismas durante el resto de la jornada, ha decidido aplazar la lectura del pregón de las fiestas navideñas previsto y el acto del encendido del alumbrado navideño previsto para este sábado.

La nueva fecha para la celebración de este acto que constituye el pistoletazo de salida de la celebración de la Navidad en la capital palmera se traslada finalmente al próximo sábado 29 de noviembre.

El consistorio señala que con esta medida se pretende conseguir que las actividades puedan desarrollarse no solo con la máxima seguridad para el disfrute de todas las personas asistentes, sino también para poder ofrecer un espectáculo que se ha preparado con cuidado y calidad.