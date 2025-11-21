La Palma afronta una jornada con prealerta por lluvias que afectará también a Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria

La actualidad del tiempo en Canarias

Imagen de archivo

Una nueva borrasca, que ha entrado por el oeste del archipiélago canario, dejará durante las próximas horas un episodio de lluvias intensas, especialmente en La Palma, donde se mantiene la prealerta por lluvias. El temporal también alcanzará a Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, con cielos muy nubosos y chubascos que podrán ser fuertes de manera puntual.

Situación de La Palma

En La Palma se ha declarado una situación de prealerta por lluvias en la comarca este. Las precipitaciones se concentrarán sobre todo entre Barlovento y la Villa de Mazo, con mayor incidencia en zonas de medianías. Aunque este tipo de lluvias rara vez provoca incidencias destacables, dejará estampas plenamente otoñales.

El ambiente continuará fresco en el conjunto del archipiélago. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso en áreas del interior de El Hierro y Tenerife, mientras que las mínimas subirán con más claridad en las islas orientales, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote.

En cuanto al estado del mar, se espera fuerte marejada en las costas del norte y en los canales entre islas, con olas que rondarán los dos metros de altura. En las costas del sur, el oleaje será algo más moderado, con marejada y olas cercanas al metro.