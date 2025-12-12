Aplazado el Gáldar-Ribeiro Rodosa de balonmano por la borrasca Emilia

La borrasca Emilia obliga a suspender el partido entre Gáldar y Ribeiro Rodosa. El resto de equipos canarios confían en poder viajar a la península para disputar sus partidos

El partido Gáldar-Ribeiro Rodosa Ourense, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Primera División Nacional de balonmano masculino, ha sido suspendido por la borrasca Emilia.

Por el momento, se mantienen el resto de encuentros en los que intervienen los equipos canarios que militan en esta categoría. Por el hecho de celebrarse todo en la península, siempre y cuando estos puedan volar desde sus respectivos aeropuertos a Galicia.

El Club Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, segundo clasificado, visita al líder Valinox Novás. Donde los conejeros esperan dar la campanada ante un rival que cuenta sus partidos por victorias.

El Ingenio, tercero, se medirá en Pontevedra al Lirón Teucro, quinto, en otro duelo de altura.

El Sermarther Ciudad de Tacoronte buscará su quinto triunfo de la temporada en su visita al Bueu Atlético. También necesitado de puntos para alejarse de la zona de peligro.