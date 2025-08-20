El proyecto de 34 viviendas públicas en Tazacorte se enmarca dentro del Plan Especial de Vivienda Puerto Naos-La Bombilla dentro del proceso de reconstrucción y recuperación social de la isla tras la erupción volcánica

Edificio de viviendas habilitadas en el sur de Gran Canaria por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Imagen Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha aceptado la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución de la obra consistente en la construcción de 34 viviendas protegidas de promoción pública a ejecutar en el término municipal de Tazacorte, en la isla de La Palma.

La empresa Dragados, S.A. ha sido seleccionada como propuesta de adjudicación por haber presentado la mejor oferta calidad-precio en el procedimiento abierto convocado por el ICAVI. La inversión prevista para esta actuación asciende a 5.694.846,92 euros.

El proyecto, que se enmarca en el Plan Especial de Vivienda Puerto Naos–La Bombilla, busca dar

respuesta a las necesidades habitacionales derivadas de la emergencia volcánica, contribuyendo así al proceso de reconstrucción y recuperación social de la isla.

Con esta actuación, según avanza un comunicado, el Gobierno de Canarias avanza en su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias afectadas por la erupción volcánica y refuerza su apuesta por una política habitacional que prioriza las soluciones públicas, sostenibles y adaptadas al territorio.

Sobre +VICAN

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago. Esta estrategia tiene como objetivo principal dar una respuesta integral a la emergencia habitacional mediante la implementación de soluciones sostenibles e inclusivas.

La iniciativa +VICAN busca garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado y adaptado a las necesidades actuales de la población canaria.