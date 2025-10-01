Apuñalado un hombre de 28 años en Arona, en Tenerife

Tras ser atendido por los servicios de emergencia ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Sala del 112 en Tenerife.

Un hombre de 28 años está muy grave tras ser apuñalado en la vía pública en el municipio tinerfeño de Arona.

Sobre las 23:00 hora del pasado martes, el 112 recibió el aviso de que una persona había sido víctima de una agresión con arma blanca en una calle del municipio de Arona. Se activaron los recursos de emergencia que atendieron al hombre con un herida en el tórax de carácter muy grave.

Fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria donde ingresó en estado crítico.

La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron las diligencias de esta agresión.