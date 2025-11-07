La ARC+ 2025 zarpará rumbo a Cabo Verde y Granada con 89 veleros

El rally atlántico zarpará el 9 de noviembre y celebra su 12ª edición con la capital grancanaria como punto de partida

La ARC+ 2025 zarpa rumbo a Cabo Verde y Granada con 89 veleros

La flota de la regata ARC+ 2025, organizada por el World Cruising Club, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria partirá este domingo 9 de noviembre desde el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria rumbo a Mindelo (Cabo Verde), primera escala antes de continuar hacia Saint George, en la isla de Granada (Caribe).

Un total de 89 embarcaciones y 422 navegantes procedentes de 27 países tomarán la salida en esta 12ª edición de la ARC+, que forma parte del programa conmemorativo del 40 aniversario de la Atlantic Rally for Cruisers (ARC).

Las tripulaciones, que llevan varias semanas en la capital grancanaria, ultiman los preparativos para una travesía de 3.000 millas náuticas en dos etapas: 850 millas hasta Mindelo y 2.150 millas hasta Granada. El barco más grande de la flota es el Anastasia (Jersey), de 20,36 metros, y el más pequeño el Restless of Stornoway (Reino Unido), de 10,77 metros.

El concejal de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, destacó que “la ARC+ cada noviembre reafirma el papel de la ciudad como gran puerta del Atlántico. Este evento combina deporte, turismo y convivencia internacional, y refleja la hospitalidad que define a nuestra capital”.

De Gran Canaria a Santa Lucía

La próxima gran cita del calendario náutico de este noviembre será el domingo 23 de noviembre, con la salida de la ARC 2025, la travesía principal del rally, que celebra en 2025 su 40 edición y que en esta ocasión reunirá a 150 embarcaciones rumbo a la isla de Santa Lucía, en El Mar Caribe.

Desde la primera edición de la ARC en 1986, más de 7.000 embarcaciones y decenas de miles de navegantes han partido desde Las Palmas de Gran Canaria rumbo al Caribe.

Comienza la navegación

Los muelles alrededor de la Marina de Las Palmas están llenos de actividad y una gran expectación en estos momentos. La salida, que podrá seguirse desde la Avenida Marítima y el muelle deportivo, estará animada, como es habitual cada año, por un gran ambiente de público local y familiares de las tripulaciones que no se quieren perder la salida.

La salida del domingo comenzará a las 10:00 horas con el desfile de los veleros hasta la zona de salida oficial en una línea imaginaria a la altura del Parque San Telmo. Los catamaranes y multicascos saldrán a las 12:45 h. mientras que a las 13:00 h, lo harán los monocascos.