Arenas Club vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 22 de noviembre. Partido correspondiente a la J13 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Arenas Club vs CD Tenerife se enfrentan el 22 de noviembre a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal de Gobela de Getxo. Partido correspondiente a la jornada 13 de la Primera Federación.

Arenas Club vs CD Tenerife | J13 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras golear al Celta Fortuna en el Heliodoro. El equipo de Álvaro Cervera sigue líder a 2 punto de su perseguidor más cercano, el Racing de Ferrol. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Arenas se encuentra en decimotercera posición. El equipo solamente ha ganado 4 partidos, habiendo empatado tres y perdido cinco encuentros.

Posiciones en la clasificación del Arenas Club y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 25 puntos, dos por encima del Racing de Ferrol. Por su parte, el Arenas Club ocupa la decimotercera posición. El conjunto vasco se encuentra a dos puntos de los puestos de descenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Arenas Club y CD Tenerife

El Tenerife y el Arenas Club no se han enfrentado nunca entre ellos. El equipo canario ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, el equipo de Getxo llega al encuentro habiendo ganado solamente dos de sus últimos cinco partidos.

Dónde ver en directo el partido Arenas Club vs CD Tenerife

Televisión Canaria emitirá en directo el encuentro Arenas Club vs CD Tenerife, correspondiente a la 13ª jornada de Primera RFEF, desde el Estadio Municipal de Gobela de Getxo.

El encuentro se podía seguir también en La Radio Canaria y a través de la web de RTVC. La señal en la web de RTVC estará geolocalizada.

