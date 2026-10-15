Armas Marcelo dona a la Universidad de Las Palmas sus originales y su patrimonio cultural

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha proclamado como nuevo doctor honoris causa al escritor Juan Jesús Armas Marcelo en una ceremonia donde anunció la donación de su obra

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha proclamado este jueves como nuevo doctor honoris causa al escritor Juan Jesús Armas Marcelo, de 80 años, quien a su vez ha anunciado que donará a esta institución su biblioteca, sus escritos originales y todo su patrimonio cultural.

Por su contribución a las letras hispanas

La ULPGC acoge al escritor grancanario como doctor en reconocimiento a «su contribución a las letras hispanas, la dimensión intelectual y ensayística de su obra y su actividad como agente cultural».

También elogia su impulso a la creación de espacios para el debate y el intercambio de ideas y obras, como el Festival de Escritores Hispanoamericanos de La Palma, o la vinculación permanente que en su obra y trabajo ha mantenido con Canarias.

Todo ello, destaca la universidad en un comunicado, «coincide plenamente» con sus fines y valores como «universidad atlántica, abierta, cosmopolita y comprometida con la proyección internacional de la cultura».

Premio Canarias de la Literatura

La profesora Carmen Márquez, madrina de Armas Marcelo en su acto de investidura, ha resaltado en su ‘laudatio’ la figura y obra de este escritor y periodista, también nombrado recientemente Premio Canarias de Literatura 2025.

«La obra de Armas Marcelo ofrece materia para estudiar la tradición clásica, los procedimientos narrativos, la memoria insular y los intercambios transatlánticos. Al incorporarla a nuestro patrimonio intelectual, asumimos la tarea de seguir interrogándola», ha argumentado.

Durante el acto, Armas Marcelo ha anunciado su deseo de donar todo su patrimonio cultural a la ULPGC; en concreto, una biblioteca de más de 15.000 ejemplares, una pinacoteca de más de 50 cuadros, sus escritos originales, fotografías, cartas de escritores y su colección de discos en vinilo. «La ULPGC es el mejor sitio donde puede quedar esta parte de mi memoria», ha apuntado.

En cuanto a su discurso como nuevo doctor, Armas Marcelo lo dedicó a Benito Pérez Galdós y Mercedes Pinto’, dos escritores en los que se reconoce por su admiración a su literatura, su libre pensamiento o la defensa de la mujer.