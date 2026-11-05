La herramienta recoge 27 indicadores cuantitativos que permiten analizar la basura plástica de las playas y costas en general, incorporando variables que los recuentos habituales de residuos no muestran

Basura plástica en las costas. Imagen de recurso Magnific

El equipo internacional de expertos e investigadores, en el que se integra la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que desarrolló una clasificación de los residuos plásticos marinos para mejorar su trazabilidad, ha llevado su trabajo un paso más allá al convertir esta catalogación en una herramienta práctica para poder optimizar el rastreo de este tipo de contaminación. Si en una primera fase, los investigadores respondieron la pregunta “¿cómo podemos clasificar y organizar los residuos plásticos?”, en esta ocasión se han planteado “¿cómo podemos utilizar esa información para medir, diagnosticar y comparar cómo se estructura la contaminación plástica?”

El TIPLI

El TIPLI (Taxonomy-Inspired Plastic Litter Indices) recoge 27 indicadores cuantitativos que permiten analizar la basura plástica de las playas, incorporando variables que los recuentos habituales de residuos no muestran, como la diversidad de productos y marcas, la mayor o menor presencia de determinadas empresas, las características funcionales de los residuos, su procedencia geográfica o su peligrosidad para el entorno. Además, el trabajo ha permitido comprobar cómo se comporta y hasta qué punto es fiable esta herramienta.

Entre sus principales conclusiones, según informa un comunicado, destaca que los indicadores basados en el número y variedad de productos o productores dependen en mayor medida de la cantidad de residuos recogidos, mientras que otros, relacionados con características como el comportamiento de los plásticos o su procedencia y distribución geográfica, se ven mucho menos afectados por la cantidad de residuos analizados.

En suma, TIPLI trata de complementar los recuentos convencionales con una herramienta capaz de “leer” la estructura de la basura plástica del litoral y aportar información sobre origen, composición y comportamiento, generando una suerte de código de barras de la contaminación, que la identifique y la trace hasta sus productores. Esta información puede emplearse para mejorar la gestión de los residuos y adoptar medidas de prevención más específicas, que involucren también a los fabricantes.

Como se hiciera en el primer estudio, esta herramienta se ha testado en diferentes puntos, entre ellos la Bahía de Formas, en la costa sureste de Gran Canaria. En este caso, los resultados avalaron una notable diversidad de productos, marcas y empresas; la mayoría de los restos identificados procedían de España, lo que habla también del patrón de consumo insular.

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Trabajo coordinado entre universidades y centros de varios países

La herramienta TIPLI nace del trabajo coordinado y desarrollado por expertos y expertas de universidades y centros de investigación de Brasil, Marruecos, España, Panamá, Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Estados Unidos y Colombia, siendo estos últimos los que han dirigido la investigación liderada por el profesor Nelson Rangel Buitrago.

Por parte de la ULPGC, han participado en este desarrollo los investigadores Leví García Romero y Carolina Peña Alonso, adscritos al Grupo de Geografía, Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica (GEOTIGMA) del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). Leví García señala que “durante décadas hemos contado cuánta basura hay en las playas, pero ahora podemos empezar a leer qué historia cuenta esa basura: qué productos la forman, qué marcas aparecen y qué empresas están detrás”.

El estudio ha sido publicado por la revista Marine Pollution Bulletin, revista internacional de referencia especializada en contaminación marina y ampliamente reconocida en los ámbitos de las ciencias ambientales, oceanografía y biología marina.