La convocatoria para funcionario de prisiones ofrece 1.050 plazas en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y el 61 % de las personas admitidas son mujeres

Más de 8.300 aspirantes se examinan este domingo para funcionario de prisiones en la ULPGC. EFE

Un total de 8.313 personas están convocadas este domingo a las pruebas de acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que se celebrarán a partir de las 9.00 horas en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La convocatoria oferta 1.050 plazas y cuenta con 5.103 solicitudes admitidas de mujeres y 3.210 de hombres, por lo que ellas representan el 61 % del total de aspirantes, según los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias a EFE.

El proceso selectivo constará de dos ejercicios. El primero será un cuestionario de 120 preguntas tipo test, con cuatro opciones de respuesta y una única correcta, en el que los errores estarán penalizados.

1.050 plazas ofertadas

Tras finalizar esta parte, los aspirantes dispondrán de un descanso de 45 minutos antes de afrontar el segundo ejercicio, que consistirá en responder por escrito a preguntas relacionadas con ocho supuestos prácticos, también con cuatro alternativas de respuesta y penalización por los fallos.

El sindicato CSIF Prisiones ha valorado la convocatoria, aunque considera insuficientes las 1.050 plazas ofertadas para cubrir las necesidades de personal y garantizar el relevo generacional y el funcionamiento de los centros penitenciarios.

La organización señala que la Administración debe atender, además de las jubilaciones, las necesidades derivadas de la apertura, ampliación y puesta en pleno funcionamiento de la prisión de Archidona, así como de los centros Murcia II y Las Palmas II.