El premio será entregado el próximo 3 de octubre en Tenerife, durante la celebración de la segunda edición

Armide Soliveres, Premio al Deporte Canario 2025 por ser un ejemplo de «constancia, disciplina y talento».

El Gobierno de Canarias ha distinguido a Armide Soliveres con el Premio al Deporte Canario 2025 en la categoría de mejor trayectoria individual, un reconocimiento a su carrera meteórica y a los hitos históricos que lo han situado entre los mejores bodyboarders del planeta.

El galardón será entregado el próximo 3 de octubre en Tenerife, durante la celebración de la segunda edición de estos premios, en el marco de la feria ExpoDeca 2025, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

Soliveres sucede en este premio a Pedri, futbolista del FC Barcelona y de la selección española, que fue distinguido en la primera gala celebrada en 2024, marcando de este modo «la continuidad» de un galardón que pretende destacar a las grandes figuras del deporte canario en sus distintas disciplinas.

Bodyboard mundial

El máximo responsable de la consejería, Poli Suárez, ha destacado la figura de Soliveres como «un ejemplo de constancia, disciplina y talento», que ha situado a Canarias en la cima del bodyboard mundial y que representa a «la perfección la idiosincrasia del deporte canario».

Según traslada la Consejería, Soliveres ha confesado sentirse «súper contento» con el reconocimiento. «No me lo esperaba mucho y finalmente se me ha reconocido. Es algo excelente que voy a tener en mi currículum y me enorgullece recibir el mismo premio que Pedri el año pasado. Para mí significa que un deporte minoritario como el que practico se está dando a conocer mucho más y eso me motiva para seguir compitiendo cada día», ha añadido.

Natural de Las Palmas de Gran Canaria

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, creció en la zona de La Cícer, en la playa de Las Canteras. Considerada la cuna del surf y el bodyboard en la isla. Armide Soliveres escribió una página histórica en 2024 al proclamarse primer español campeón del mundo de la disciplina. Su triunfo, destaca el Ejecutivo regional. Ello supuso un hito en el deporte nacional y un motivo de orgullo para toda Canarias.

Soliveres ha seguido sumando resultados de élite en la temporada 2025, consolidándose como referente internacional. Este año conquistó el Iquique Bodyboard Pro en Chile, se impuso en la primera prueba del circuito nacional en San Andrés (Arucas). Por lo que logró el tercer puesto en el Sintra Pro Fest de Portugal, una de las competiciones más exigentes del calendario mundial.

Además, continúa entre los líderes de la Liga Fesurfing 100 Bodyboard, confirmando su regularidad y competitividad.

Carrera profesional

Su carrera refleja la estrecha relación de Canarias con el mar y la fuerza de una cantera que ha dado al archipiélago reconocimiento mundial en deportes de olas. «La temporada ha sido bastante entretenida, con buenos resultados en Marruecos, Brasil y Chile, y eso me ha permitido llegar a la segunda posición del ranking. Estoy entrenando mucho y con muchísimas ganas de revalidar el título mundial en 2025 en el Frontón King, en casa, con toda la afición apoyando. Sería un sueño poder lograrlo de nuevo», ha señalado el deportista.

Además de sus retos deportivos, Soliveres tiene claro que sus objetivos pasan también por dignificar y dar visibilidad a la disciplina.